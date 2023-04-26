THY Dünya Pilotlar Günü'nü etkinliklerle kutladı

Türk Hava Yolları (THY), bir milyarıncı yolcusu Mustafa Balcı'ya bir milyon mil hediye etti. Balcı, THY'nin 1 milyarıncı yolcusu olmanın ve özel bir hediyeyle ödüllendirilmenin kendisi için büyük bir onur olduğunu belirterek, "Bu deneyimi yaşamak benim için unutulmaz bir anı olacak" dedi.