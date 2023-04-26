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Ekonomi

THY Dünya Pilotlar Günü'nü etkinliklerle kutladı

Türk Hava Yolları (THY), küresel havacılık sektöründe her yıl 26 Nisan'da kutlanan "Dünya Pilotlar Günü" kapsamında çeşitli etkinlikler düzenledi. Etkinlikler kapsamında düzenlenen kahvaltıda kokpit ekipleriyle bir araya gelen THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, ''Bayrağımızı dünyanın her yerinde dalgalandırırken şirketimizin 2033 hedeflerine ulaşmasında öncü rol alan pilotlarımızın Dünya Pilotlar Günü'nü kutluyorum'' şeklinde konuştu.

15:37 . 26/04/2023 Wednesday
AA
THY'de 5 bin 492'si erkek ve 329'u kadın olmak üzere toplam 5 bin 821 pilot görev yapıyor.

THY'de 5 bin 492'si erkek ve 329'u kadın olmak üzere toplam 5 bin 821 pilot görev yapıyor.

THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, kokpit ve kabin ekipleri, şirketin İstanbul Havalimanı'nda bulunan ekip terminalinde enstrümantal müzik dinletisiyle karşılandı.

Etkinliğe, emekli pilotlar da davet edildi.

THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, etkinlikler kapsamında düzenlenen kahvaltıda kokpit ekipleriyle bir araya geldi.

Bolat, pasta kesimi ve fotoğraf çekimi sonrasında kokpit ekiplerine hediye takdim etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bolat, kokpit ekibine teşekkür ederek, "Bayrağımızı dünyanın her yerinde dalgalandırırken şirketimizin 2033 hedeflerine ulaşmasında öncü rol alan pilotlarımızın Dünya Pilotlar Günü'nü kutluyorum. Emniyet ve güvenliği koruyarak gerçekleştirdikleri operasyonlarla ortaklığımızın başarılarında katkısı olan kokpit ekiplerimizin emeğine değer veriyor, gelecek hedeflerimize de hep birlikte ulaşacağımıza inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Türk havacılık tarihinin ilk pilotu, 1 numaralı uçuş brövesinin sahibi ve 1933'te kurulan THY'nin ilk genel müdürü olan kaptan pilot Mehmet Fesa Evrensev'in Türk semalarında ilk uçuşunu icra ettiği 26 Nisan, her yıl Dünya Pilotlar Günü olarak kutlanıyor.



#THY
#Ahmet Bolat
#pilotlar günü
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