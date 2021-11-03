Ekonomi THY günlük bin 175 seferle Avrupada ikinci 2 sırada yer aldı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

THY günlük bin 175 seferle Avrupa'da ikinci 2. sırada yer aldı

Türk Hava Yolları (THY), 25-31 Ekim arasında günlük bin 175 sefer yaparak Avrupa'da en çok uçuş yapan 2. hava yolu şirketi oldu. Pegasus Hava Yolları da 450 uçuşla listede 10. sırada bulunuyor.

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Haber Merkezi AA
THY günlük bin 175 seferle Avrupada ikinci 2. sırada yer aldı
THY uçağı (Arşiv)

Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatının (EUROCONTROL), 25-31 Ekim tarihleri arasındaki hava trafiği verilerine göre, haftada 160 bin 736 uçuş, günde 22 bin 962 sefer gerçekleştirildi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamındaki kısıtlamaların büyük oranda kalkmasıyla İrlandalı Ryanair, günlük 2 bin 309 uçuşla Avrupa'nın en çok uçan hava yolu olarak kayıtlara geçti.

THY, günlük bin 175 uçuşla 2. sırada yer alırken, Easyjet bin 64 seferle 3. sırayı aldı.

Pegasus Hava Yolları da 450 uçuşla listede 10. sırada yer aldı.

Bir haftalık periyotta günlük uçuş sayılarının 2019 seviyesinin yaklaşık yüzde 81 oranına yaklaştığı kaydedildi.

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