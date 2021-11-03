THY günlük bin 175 seferle Avrupa'da ikinci 2. sırada yer aldı

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Korkut Ata Türk Dünyası Film Festivali ilk kez İstanbul'da yapılacak

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından bu yıl ilk kez düzenlenen "Beyoğlu Kültür Yolu Festivali" kapsamında gerçekleştirilecek "Korkut Ata Türk Dünyası Film Festivali" sinemaseverlerle buluşmaya hazırlanıyor. Festivalin tanıtım filmini sosyal medya hesabından paylaşan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, festivale 13 ülkeden 42 filmin katılacağını belirterek "Türk Cumhuriyetlerinden 200’ü aşkın yapımcı, yönetmen ve oyuncunun bir araya geleceği zirve ile sinemanın kalbi İstanbul’da atacak." ifadelerini kullandı.