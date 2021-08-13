Ekonomi THY günlük bin 260 seferle Avrupada ikinci oldu
TÜRKİYE EKONOMİSİ

THY günlük bin 260 seferle Avrupa'da ikinci oldu

Türk Hava Yolları (THY), günlük bin 260 seferle Avrupa'da en çok uçuş icra eden 2. hava yolu oldu. THY, 11 Ağustos'ta, bin 260 günlük uçuş yaparken 2019'un aynı dönemine göre seferlerin yüzde 15 azaldığı belirlendi.

Haber Merkezi AA
THY günlük bin 260 seferle Avrupada ikinci oldu
THY uçağı

Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatı (EUROCONTROL), 11 Ağustos'taki hava trafiğine ilişkin veriler paylaştı.

Buna göre, Avrupa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle getirilen kısıtlamaların büyük oranda kalkmasıyla İrlandalı Ryanair, günlük 2 bin 208 uçuşla Avrupa'da en çok uçuş icra eden havayolu şirketi olarak belirlendi.

Avrupa'da geçen haftanın en çok uçuş yapan 2. hava yolu şirketi ise THY oldu.

THY, 11 Ağustos'ta, bin 260 günlük uçuş yaparken 2019'un aynı dönemine göre seferlerin yüzde 15 azaldığı belirlendi.

Pegasus Havayolları, aynı tarihte günlük 488 sefer düzenledi. Uçuşlarının 2019'un aynı döneme göre yüzde 8 azaldığı belirlenen Pegasus, listede 9. sırada yer aldı.

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