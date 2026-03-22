THY havada hayır köprüsü kurdu

Geçtiğimiz sene 92,6 milyon yolcu taşıyan Türk Hava Yolları (THY), gıda israfını önleyecek ve sürdürülebilirlik hedeflerine katkı verecek önemli bir sosyal sorumluluk projesi başlattı. Şirket, yolcuların tercih etmediği ikramları hayır kurumlarına bağışlama kararı aldı. THY, söz konusu uygulamasıyla yolcularda farkındalık oluştururken aynı zamanda gıda israfının önüne geçmeyi amaçlıyor. Bununla birlikte, ikramlardaki poşet ve kâğıt tüketiminin de azaltılması hedefleniyor. Yiyecekler ihtiyaç sahiplerine ulaşırken; çevrenin korunmasına katkı sunuluyor.





TÜRK KIZILAYI VE YERYÜZÜ DOKTORLARI’NA BAĞIŞ

Yeni hayata geçirilen sosyal sorumluluk projeleri hakkında bilgi veren THY Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bolat, uygulamanın özellikle doğuya yapılan uçuşlarda daha fazla talep gördüğünü kaydetti. Uzak Doğu ülkelerine seyahat edenlerin güzergahtan dolayı böyle bir tercihte bulunduğunu belirten Bolat, "Bu istikametteki yolcularımız, genellikle ikramları tüketmek yerine uyumayı tercih ediyor. Özellikle uzun uçuşlarda bu durum söz konusu. Business Class ve diğer kategorilerdeki yolcularımızın tercih etmediği ikramları Kızılay ve Yeryüzü Doktorları gibi hayır kurumlarına yardımları ulaştırıyoruz" ifadelerini kullandı.





SEKTÖRE ÖRNEK OLACAK PROJE

Türk Hava Yolları, bu sene 100 milyondan fazla yolcu taşımayı hedefliyor. Geçen yıl 230 bini yurt içi, 445 bini de yurt dışı olmak üzere toplam 675 bin sefer icra eden THY ve bağlı markaları, bu yıl daha fazla uçuşla daha fazla yolcu taşımayı planlıyor. Şirketin yıl sonu öngörülerinden hareketle söz konusu projenin kısa sürede daha fazla yolcuya ulaşması bekleniyor. Yılda 100 milyondan fazla yolcu taşıyacak olan kurum, söz konusu ikram bağışlarıyla yılda yüz binlerce ihtiyaç sahibine ulaşabilecek. Gıda ve kâğıt israfı oranının fazla olduğu bilenen havacılık sektörüne projenin örnek ve öncü olması bekleniyor.



