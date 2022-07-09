Ekonomi THY haziranda 6,9 milyon yolcu taşıdı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

THY haziranda 6,9 milyon yolcu taşıdı

Türk Hava Yolları haziranda yüzde 83,6 doluluk oranına ulaşarak, 6,9 milyon yolcu taşıdı. THY Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Ahmet Bolat, "Biz buna hazırdık” dedi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
THY haziranda 6,9 milyon yolcu taşıdı
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Türk Hava Yolları (THY), arz edilen kapasitesini 2019 yılı ortalamasının yüzde 17,2 üzerine çıkardığı haziran ayında, 6,9 milyon yolcu taşıdı ve yüzde 83,6 doluluk oranına ulaştı. THY Basın Müşavirliği’nden yapılan açıklamaya göre, şirketin haziranda dış hat yolcu doluluk oranı yüzde 83,2, iç hat doluluk oranı ise yüzde 87,2 olarak gerçekleşti. Haziranda taşınan kargo ve posta hacmi 2019’un aynı dönemine göre yüzde 17,7 artışla 146 bin tona ulaştı.

Ahmet Bolat
Ahmet Bolat

YÜKSEK TALEBE HAZIRDIK

  • THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, THY olarak yaz döneminde yüksek yolcu talebi beklediklerini söyledi. Bolat, “Biz buna hazırdık. Her geçen gün daha iyi bir performans sergilerken, uluslararası otoritelerin, pandemi sonrası için belirttiği iyimser tahminlerden bile daha iyi sonuçlara ulaşıyoruz. Bu başarı Türk misafirperverliğiyle sunduğumuz seyahat deneyimiyle enerjisini gökyüzüne yansıtan çalışma arkadaşlarımızın çabasıyla mümkün oluyor” dedi.

6 AYDA 30,9 MİLYON

THY, 2022’nin ilk altı ayında da 30,9 milyon yolcu taşıdı. Şirketin yolcu doluluk oranı ocak-haziran döneminde yüzde 75,6 oldu. Yurt dışı yolcu doluluğu yüzde 74,7, yurt içi yolcu doluluğu yüzde 83,6 olarak hesaplandı.

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