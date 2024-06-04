THY Malta Havayolları ile ortak uçuş başlatacak

THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, kod paylaşımı anlaşması, Dubai'de düzenlenen, Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliğinin Yıllık Genel Kurul Toplantısı'nda (IATA AGM) imzalandı. Anlaşma, her iki bayrak taşıyıcı hava yolunun yolcularına İstanbul ve Malta arasındaki direkt uçuşlarda daha esnek seyahat seçenekleri sunacak.
İşbirliği kapsamında KM Malta Havayolları pazarlama uçuş numaralarını THY'nin İstanbul-Malta seferlerine yerleştirecek.
Açıklamada görüşlerine yer verilen THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, KM Malta Havayollarıyla yaptıkları kod paylaşımı anlaşmasının iki ülke arasındaki işbirliğini yeniden güçlendirecek olmasından memnuniyet duyduğunu belirtti.
'Türkiye'yi ziyarete teşvik ediyor'
KM Malta Havayolları İcra Kurulu Başkanı David G. Curmi ise THY'yi ortak uçuş partnerleri arasında saymaktan büyük memnuniyet duyduğunu kaydetti.
Ortak uçuş biletleri, "turkishairlines.com" ve "kmmaltairlines.com" internet siteleri aracılığıyla satın alınabilecek.