THY Malta Havayolları ile ortak uçuş başlatacak

"Bu ortaklık sadece Maltalı yolcuların THY'nin küresel ölçekteki geniş ağından faydalanmasını sağlamakla kalmıyor, aynı zamanda Malta'dan daha fazla ziyaretçinin eşsiz ülkemiz Türkiye'yi ziyaret etmesini teşvik ediyor. Aynı şekilde Akdeniz'in büyüleyici ada ülkesi Malta da daha fazla ziyaretçi çekecektir. Başarılı ve uzun soluklu bir işbirliği için sabırsızlanıyoruz"