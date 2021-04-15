THY 1 Haziran'a kadar Rusya'ya tüm seferlerin durdurulduğunu duyurdu

Rusya'da hizmet verecek konteyner vinçlerin kurulumu Trabzon Limanı'nda yapılacak

Rusya'nın Novorossiysk Limanı'nda hizmet verecek 80 metre yüksekliğindeki 2 dev konteyner vincinin kurulumu yapılmak üzere Trabzon Limanı'na getirildiği bildirildi. Trabzon Liman İşletmeciliği Genel Müdürü Muzaffer Ermiş: 'Trabzon Limanı en son Fatih Sondaj Gemisi'nin kule vinçlerinin montajı için bir projeye ev sahipliği yapmıştı. Şimdi de iki tane dev konteyner vinci olacak STS vinçlerinin kurulumu için Trabzon Limanı tercih edildi' diye konuştu.