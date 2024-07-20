THY: Tüm operasyonlarımız normale dönmüştür

Siber güvenlik sağlayıcısı CrowdStrike tarafından yayınlanan hatalı bir güncelleme, Microsoft işletim sistemi kullanan bilgisayar ve sunucuların çevrimdışı duruma geçmesine ve düzgün başlatılamayan bir önyükleme döngüsüne girmesine neden oldu, bu da dünya genelinde yazılım sistemlerinde sorunlara yol açtı. ATM'lerden para çekmek isteyen vatandaşlar eli boş döndü. Ayrıca araç muayene istasyonu TÜVTÜRK, randevusu olan sürücülere hizmet veremedi.