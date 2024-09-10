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Ekonomi

THY üç ayrı finansman ödülüne layık görüldü

Türk Hava Yolları (THY), Londra'da gerçekleştirilen 'Airline Economics ' ödül töreninde üç ayrı finansman ödüllerine layık görüldü.

15:53 - 10/09/2024 Salı
DHA
Bu ödül, havayolunun 2007'den bu yana Japonya pazarında edindiği köklü konumunun bir göstergesi olarak ön plana çıkıyor.
Bu ödül, havayolunun 2007'den bu yana Japonya pazarında edindiği köklü konumunun bir göstergesi olarak ön plana çıkıyor.

THY, çeşitli döviz cinslerinden elde ettiği gelirleri sayesinde kur riskini en aza indirip, maliyet verimliliğini sağlayabilmek için finansör portföyünü coğrafi olarak genişletmeye devam ediyor. 3 adet Airbus A350 uçağının AVIC International Leasing ve CCB Financial Leasing tarafından Çin Yuanı döviz cinsinden finansmanıyla, mevcut finansman yapısına bir döviz cinsi daha ekleyerek ‘'Yılın Anlaşması (Avrupa)'' ödülünü almaya hak kazandı. Ayrıca havayolu şirketi, 2 adet Airbus A350 uçağını da BNP Paribas & Citibank & NTT TC Leasing konsorsiyumunca Japon Yeni döviz cinsinden sağlanan Avrupa İhracat Kredisi Ajansları garantili JOLCO yapısı ile finanse ederek, Yılın Garantili Finansmanı (Avrupa) ödülünü aldı.

Bu ödül, havayolunun 2007'den bu yana Japonya pazarında edindiği köklü konumunun bir göstergesi olarak ön plana çıkıyor. Ayrıca THY Genel Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Murat Şeker, Avrupa'da Yılın CFO'su ödülüne layık görüldü.

Ödül törenine katılan Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Üyesi ve Genel Müdür (Mali) Yardımcısı Doç. Dr. Murat Şeker, "Bu ödüllere layık görüldüğümüz için teşekkür ediyor, güçlü ve büyük Türk Hava Yolları ailesinin bir parçası olmaktan onur duyuyorum. Bu başarı şirketimizdeki herkesin özverili çalışması ve marka aidiyetinin bir sonucudur. Bayrak taşıyıcı şirketimizin başarılı yolculuğunda stratejik hedeflerini sırasıyla gerçekleştireceğine gönülden inanıyorum" dedi.

#THY
#Londra
#Airline Economics
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