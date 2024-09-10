THY üç ayrı finansman ödülüne layık görüldü

THY, çeşitli döviz cinslerinden elde ettiği gelirleri sayesinde kur riskini en aza indirip, maliyet verimliliğini sağlayabilmek için finansör portföyünü coğrafi olarak genişletmeye devam ediyor. 3 adet Airbus A350 uçağının AVIC International Leasing ve CCB Financial Leasing tarafından Çin Yuanı döviz cinsinden finansmanıyla, mevcut finansman yapısına bir döviz cinsi daha ekleyerek ‘'Yılın Anlaşması (Avrupa)'' ödülünü almaya hak kazandı. Ayrıca havayolu şirketi, 2 adet Airbus A350 uçağını da BNP Paribas & Citibank & NTT TC Leasing konsorsiyumunca Japon Yeni döviz cinsinden sağlanan Avrupa İhracat Kredisi Ajansları garantili JOLCO yapısı ile finanse ederek, Yılın Garantili Finansmanı (Avrupa) ödülünü aldı.

Bu ödül, havayolunun 2007'den bu yana Japonya pazarında edindiği köklü konumunun bir göstergesi olarak ön plana çıkıyor. Ayrıca THY Genel Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Murat Şeker, Avrupa'da Yılın CFO'su ödülüne layık görüldü.