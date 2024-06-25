THY üçüncü kez 'En Sürdürülebilir Bayrak Taşıyıcı Havayolu' ödülüne layık görüldü

"Türk Hava Yolları olarak, dijitalleşme alanında dünyanın ilk 3 havayolundan biri olmayı stratejik hedeflerimizden biri olarak belirledik. 2050 yılına kadar Karbon Nötr Havayolu olma taahhüdümüz doğrultusunda, 2022 yılında Sürdürülebilir Havacılık Yakıtı (SAF) kullanımını iklim değişikliğiyle mücadele planlarımıza dahil ettik. 2023 yılında da SAF kullanımımızı yeni rotalarla daha da genişlettik. SAF kullandığımız uçuş ağımıza yeni rotalar eklemeye ve tüm operasyonlarımızda sürdürülebilir uygulamaları temel almaya devam edeceğiz."