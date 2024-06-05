THY üst üste 7. kez 'Türkiye'nin en değerli markası' oldu: Yüksekten uçuşumuzu sürdüreceğiz

THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, uluslararası lider marka değerlendirme kuruluşu Brand Finance'in 2024 yılı "TURKEY 100-Türkiye'nin En Değerli Markaları" araştırması tamamlandı.

THY, 2018-2023 yıllarında olduğu gibi bu yıl da zirvedeki yerini korudu.

2024 yılında değeri 1 milyar 985 milyar dolar olan THY, üst üste yedinci kez bu unvana layık görüldü.

THY, Brand Finance tarafından açıklanan 2024 yılının en güçlü 10 hava yolu markasının yer aldığı "En Güçlü Küresel Hava Yolu Markaları" listesinde de bu yıl iki basamak yükselerek 6. sıraya yerleşti.

"Yüksekten uçuşumuzu sürdüreceğiz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, Türkiye'nin en değerli markası olarak üst üste yedinci kez seçildikleri için gururlu olduklarını belirtti.