​THY yoğun haftada çifte bayram yaptı ​

Ekonomi

Havadan tarlanın röntgenini çekiyor: Hummingdrone yerli yazılım ve üretimle çiftçinin yanında

Üç yıl önce iki ortak Orkun Aşa ve İpek Görgeç tarafından kurulan Hummingdrone, tasarladığı insansız hava araçlarıyla tarım, yenilenebilir enerji, şehir planlama ve afet yönetimi gibi altyapıyı havadan analiz ediyor. Dronelarda yerli yazılım kullanılırken, tarım arazisine yönelik reçeteler üretilebiliyor.