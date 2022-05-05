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Ekonomi THY yoğun haftada çifte bayram yaptı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

THY yoğun haftada çifte bayram yaptı

Türk Hava Yolları (THY), 26 Nisan-2 Mayıs 2022 haftasında uçuş sayısında bayrak taşıcılar arasında birinciliğe yükseldi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
​THY yoğun haftada çifte bayram yaptı ​
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Türk Hava Yolları (THY), 26 Nisan-2 Mayıs 2022 haftasında uçuş sayısında bayrak taşıcılar arasında birinciliğe yükseldi. THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, Avrupa Hava Seyrüssefer Emniyeti Teşkilatı (EUROCONTROL) geçen haftaki uçak trafiği verilerini paylaştı. Buna göre, THY 26 Nisan-2 Mayıs 2022 haftasında günlük ortalama 1.273 uçuşla Lufthansa’yı geride bırakarak bayrak taşıyıcılar arasında ilk sıraya çıktı.

Bilal Ekşi
Bilal Ekşi

‘BAYRAM TADINDA BAŞARI’

  • Geçen hafta günlük 26 bin 267 uçuş yapılırken, en fazla uçuşu düşük maliyetli taşıyıcılar olan Ryanair ve easyJet yaptı. Geçen hafta Ryanair 2019 yılının aynı haftasına göre yüzde 11’lik artışla 2 bin 815 uçuş , easyJet ise yüzde 16’lık düşüşle bin 532 uçuş gerçekleştirdi. Bir önceki hafta Lufthansa’nın gerisinde kalan THY, günlük ortalama bin 273 seferle üçüncü sıraya yükseldi.

Milli hava yolunun uçuş sayısı bir önceki haftaya göre yüzde 14 artış gösterdi. Türkiye’nin bayrak taşıcı şirketi THY’nin uçuş sayısının 2019’un aynı haftasına göre yüzde 7’nin altında kalması dikkat çekti. THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, gelişmeyi sosyal medya hesabından duyurdu. Ekşi, açıklamasında, “Şuraya bir bayramlık koyalım mı? Bayrak taşıyıcılar arasında 1’inciyiz. Şeker tadında bir başarı” dedi.

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