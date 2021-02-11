Ekonomi THY yüzde 30 indirimli uçuracak
TÜRKİYE EKONOMİSİ

THY yüzde 30 indirimli uçuracak

Türk Hava Yolları (THY) başlattığı yeni kampanya ile yurtiçi tek yön uçuşlarda yüzde 30 indirimli uçma imkanı sunuyor. Yolcular 3 gün boyunca devam edecek ‘Büyük Bahar İndirimi’nden ‘THY30’ indirim kodunu kullanarak faydalanabilecek.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

THY internet sitesinde yer alan bilgiye göre, yolcular üç gün boyunca devam edecek yüzde 30'luk "Büyük Bahar İndirimi'nden "THY30" indirim kodunu kullanarak, faydalanabilecek.

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Şubat ayının 11 ila 13. günleri arasında düzenlenen, seyahat tarihi 1 Mart - 6 Mayıs'taki biletler için geçerli kampanya, bugün sadece THY'nin internet sitesi ve mobil uygulamasında, 12 - 13 Şubat'ta ise THY'nin çevrimiçi kanalları, satış ofisleri, çağrı merkezi ve acenteler dahil olmak üzere tüm satış kanallarından geçerli olacak.

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  • THY'nin tarifeli seferlerinde geçerli kampanya, Sabiha Gökçen Havalimanı çıkışlı ve varışlı uçuşlarda, THY'nin yaptığı ortak uçuşlarda ve AnadoluJet uçuşlarında geçerli olmayacak.

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İndirimden nasıl faydalanılabilecek?

Yolcular, kişisel bilgilerini doldurduktan sonra ödeme işlemi sırasında promosyon kodu bölümüne "THY30" yazmaları halinde indirimden faydalanabilecek.

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