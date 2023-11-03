THY’den 9 ayda 69 milyar TL net kâr

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THY tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yapılan açıklamaya göre, şirketin 2022'nin 9 ayında 38,5 milyar TL olan konsolide net kârı bu yılın aynı döneminde 69,5 milyar TL'ye yükseldi. THY, 2023'ün üçüncü çeyreğinde ise 51,3 milyar TL konsolide net kâr elde etti. Şirket, geçen yılın üçüncü çeyreğinde 27,1 milyar TL konsolide net kâr açıklamıştı. Türk Hava Yolları'nın net borçları yüzde 7 azalarak 210,5 milyar liradan 196,3 milyar liraya düştü.
SATIŞ GELİRLERİ YÜZDE 61 YÜKSELDİ
Satışlarını yüzde 61 oranında artırmayı başaran THY'nin gelirleri 358,7 milyar liraya çıktı. Şirketin brüt kârı da yüzde 73 yükselişle 96,5 milyar lira oldu. Özkaynakları yüzde 28 artışla 343,2 milyar lira olan THY'nin; faiz, amortisman vergi öncesi kârı da yüzde 61 yükselişle 93,3 milyar lira tutarında gerçekleşti.