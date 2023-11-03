THY’den 9 ayda 69 milyar TL net kâr

THY tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yapılan açıklamaya göre, şirketin 2022'nin 9 ayında 38,5 milyar TL olan konsolide net kârı bu yılın aynı döneminde 69,5 milyar TL'ye yükseldi. THY, 2023'ün üçüncü çeyreğinde ise 51,3 milyar TL konsolide net kâr elde etti. Şirket, geçen yılın üçüncü çeyreğinde 27,1 milyar TL konsolide net kâr açıklamıştı. Türk Hava Yolları'nın net borçları yüzde 7 azalarak 210,5 milyar liradan 196,3 milyar liraya düştü.