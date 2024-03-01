|
Ekonomi

THY'den Avustralya'nın Melbourne kentine ilk uçuş: Altıncı kıtaya da ayak basıldı

Türk Hava Yolları (THY), Avustralya'nın Melbourne şehrine ilk uçuşunu gerçekleştirdi. İstanbul Havalimanı'ndan Singapur aktarmalı olarak gerçekleşen Uçuş öncesi gazetecilere açıklama yapan THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Ahmet Bolat, 6. kıtaya ilk seferi başlatmaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi. Bu uçuşu çok önemsediklerine dikkati çeken Bolat, "Çok yakında belki de Sidney'i de açabiliriz. O konudaki görüşmelerimiz devam ediyor. Uçak müsaitliğine göre belki de bu yıl bitmeden Sidney'e uçabiliriz." dedi.

20:12 - 1/03/2024 الجمعة
AA
THY, Avustralya'nın Melbourne kentine uçuş başlattı.
THY, Avustralya'nın Melbourne kentine uçuş başlattı.

Dünyada en fazla ülkeye uçan hava yolu şirketi Türk Hava Yolları (THY), İstanbul Havalimanı'ndan Singapur aktarmalı olarak Avustralya'nın Melbourne şehrine ilk uçuşunu gerçekleştirdi.

THY tarafından 6. kıtaya ilk uçuş, TK 168 sefer sayılı, 349 yolcu taşıyan Boeing 777 tipi uçakla yapıldı. Uçağın kapısında yolculara lokum ikram edildi.

Uçuş öncesi gazetecilere açıklama yapan THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Ahmet Bolat, 6. kıtaya ilk seferi başlatmaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Blogger ve youtuberlar Türkiye'yi tanıtacak

Bolat, Avustralya'nın 26 milyon nüfusu bulunduğunu ve ülkede yıllık kişi başı milli gelirin 70 bin dolar olduğunu söyledi.

Avustralyalıların daha önce de Türkiye'ye geldiğini belirten Bolat, "Anzaklar'dan dolayı ülkemize, Çanakkale'ye geliyorlardı. Uzun bir yol katediyorlardı kod paylaşımı yaptığımız firmalarla. Artık Melbourne'den binen bir yolcu, 19 saatlik uçuşla Türkiye'ye gelecek. Beraberimizde gazeteciler de var. Onları Avustralya'ya götürüyoruz. Aynı şekilde geçen hafta birçok blogger ve youtuber geldi. Ülkemizin güzelliklerini gezip gördüler. Orada ülkemizin güzelliklerini anlatacaklar. Karşılıklı turizmin bu şekilde artacağına, gelişeceğine inanıyoruz." diye konuştu.

"Bu yıl bitmeden Sidney'e uçabiliriz"

Bu uçuşu çok önemsediklerine dikkati çeken Bolat, "Çok yakında belki de Sidney'i de açabiliriz. O konudaki görüşmelerimiz devam ediyor. Bu gezimizde Sidney'e de uğrayacağız. Uçak müsaitliğine göre belki de bu yıl bitmeden Sidney'e uçabiliriz." ifadelerini kullandı.

Avustralya'nın İstanbul Başkonsolosu Tony Huber, ilk uçuş dolayısıyla Türkiye, Avustralya ve THY'yi tebrik etti.

Huber, "Uzun bir rota olacak. Bu ilk uçuş için her şeyin en iyisini diliyorum." dedi.

Konuşmaların ardından Bolat ve Huber, uçak içinde yolcuları selamladı.

Bolat, Huber'e küresel renk otoritesi Pantone tarafından tescillenen "Türk Hava Yolları Kırmızısı" isimli ajandayı hediye etti.

Daha sonra aprona inen Huber, uçmak için pist başına hareket eden uçağın ardından su döktü.



#THY
#Avusturalya
#Melbourne
#THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı
#Ahmet Bolat
٪d دقيقة قبل
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
1.20 KONUT KREDİSİ BAŞVURU: 1.20 faizli ilk evim kampanyası konut kredisi ne zaman, başvuru şartları neler?