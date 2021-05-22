Ekonomi THYden bir ilk daha O şehre doğrudan uçuşlar başladı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

THY'den bir ilk daha: O şehre doğrudan uçuşlar başladı

Türk Hava Yolları (THY), Kazakistan'ın güneyinde, Türk dünyasının manevi başkenti olarak bilinen Türkistan şehrine doğrudan uçuş yapan ilk uluslararası hava yolu şirketi oldu.

Haber Merkezi AA
THYden bir ilk daha: O şehre doğrudan uçuşlar başladı
THY, İstanbul-Türkistan-İstanbul seferini B-737 tipi uçakla ilk aşamada haftada 1 daha sonra kademeli olarak haftada 2'ye çıkaracak.

Kazakistan Sivil Havacılık Komitesi'nden yapılan açıklamaya göre, THY'nin ilk İstanbul-Türkistan seferini yapan uçağı Türkistan Uluslararası Havalimanı’nda "su takı" gösterisiyle karşılandı.

Havalimanında düzenlenen törene Türkiye'nin Nur Sultan Büyükelçisi Ufuk Ekici'nin yanı sıra Kazakistanlı yetkililer ve çok sayıda basın mensubu katıldı.

Türk Hava Yolları gökyüzündeki 88. yılını kutluyor
EKONOMİ
Türk Hava Yolları gökyüzündeki 88. yılını kutluyor

Büyükelçi Ekici, tören sonrası yaptığı açıklamada, bugün tarihi bir olaya şahitlik ettiklerini belirterek, "Ülkemizin medarı iftiharı Türk Hava Yolları'nın Türkistan'a ilk uçuşunu törenle gerçekleştirdik. Bu Kazakistan ile Türkiye arasındaki ilişkilerde yeni bir dönemi oluşturuyor" dedi.


THY liderliği bırakmadı: Günlük 711 uçuşla Avrupa'da yine zirvede
EKONOMİ
THY liderliği bırakmadı: Günlük 711 uçuşla Avrupa'da yine zirvede

Türkistan’a doğrudan uçuş yapan ilk uluslararası hava yolu şirketinin THY olduğuna dikkati çeken Ekici, "İstanbul ile Türkistan arasında bir hava yolu bağlantısı kuruldu. Bu yolun ilerleyerek Türkistan ile ülkemiz arasındaki ilişkilerin daha da artmasını ümit ediyorum" yorumunda bulundu.

  • THY, İstanbul-Türkistan-İstanbul seferini B-737 tipi uçakla ilk aşamada haftada 1 daha sonra kademeli olarak haftada 2'ye çıkaracak.

THY uçuş ağını genişletiyor: Newark seferleri başladı
EKONOMİ
THY uçuş ağını genişletiyor: Newark seferleri başladı
Abone Ol Google News
Şeker diye ilaç içtiler

Şeker diye ilaç içtiler

Yoğun bakıma giren ikizler ilaç yüzünden ayılamıyor.
Ölene kadar koruyacağım

'Ölene kadar koruyacağım'

Gönüllü kadın muhafızı Hatice Huveys'in Mescid-i Aksa aşkı.
Polis ekipleri üşüdü diye düşünen küçük Semih’ten yürekleri ısıtan hareket

​Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC Sulamaları İletim Tüneli Işık Görünme Töreni'nde konuştu

İçişleri Bakanlığı açıkladı: Gri listeye bir çizik daha

Gara şehidinin babası: Demirtaş'tan çocuğunu isteyen aile darp edildi

Gara şehidinin babası: Demirtaş'tan çocuğunu isteyen aile darp edildi
Mucize üçüzler

Mucize üçüzler

Normal yollar ile dünyaya gelen üçüzler doktorları şaşırttı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.