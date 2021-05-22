THY'den bir ilk daha: O şehre doğrudan uçuşlar başladı

THY, İstanbul-Türkistan-İstanbul seferini B-737 tipi uçakla ilk aşamada haftada 1 daha sonra kademeli olarak haftada 2'ye çıkaracak.

Kazakistan Sivil Havacılık Komitesi'nden yapılan açıklamaya göre, THY'nin ilk İstanbul-Türkistan seferini yapan uçağı Türkistan Uluslararası Havalimanı’nda "su takı" gösterisiyle karşılandı.

Havalimanında düzenlenen törene Türkiye'nin Nur Sultan Büyükelçisi Ufuk Ekici'nin yanı sıra Kazakistanlı yetkililer ve çok sayıda basın mensubu katıldı.

EKONOMİ Türk Hava Yolları gökyüzündeki 88. yılını kutluyor

Büyükelçi Ekici, tören sonrası yaptığı açıklamada, bugün tarihi bir olaya şahitlik ettiklerini belirterek, "Ülkemizin medarı iftiharı Türk Hava Yolları'nın Türkistan'a ilk uçuşunu törenle gerçekleştirdik. Bu Kazakistan ile Türkiye arasındaki ilişkilerde yeni bir dönemi oluşturuyor" dedi.

REKLAM

EKONOMİ THY liderliği bırakmadı: Günlük 711 uçuşla Avrupa'da yine zirvede

Türkistan’a doğrudan uçuş yapan ilk uluslararası hava yolu şirketinin THY olduğuna dikkati çeken Ekici, "İstanbul ile Türkistan arasında bir hava yolu bağlantısı kuruldu. Bu yolun ilerleyerek Türkistan ile ülkemiz arasındaki ilişkilerin daha da artmasını ümit ediyorum" yorumunda bulundu.

THY, İstanbul-Türkistan-İstanbul seferini B-737 tipi uçakla ilk aşamada haftada 1 daha sonra kademeli olarak haftada 2'ye çıkaracak.