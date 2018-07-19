THY'den flaş karar: Görüşmeleri sonlandırdı

Türk Hava Yolları ( THY), İstanbul Yeni Havalimanı'nda ve Türkiye'deki diğer havalimanlarında alacağı ikram hizmeti tedariki hususunda THY DO&CO İkram Hizmetleri AŞ ile görüşmelere başlandığını açıkladı. THY'nin, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) ikram hizmeti tedarikine ilişkin yer alan iki açıklamasında şunlar kaydedildi:

"Ortaklığımızın İstanbul Yeni Havalimanı'nda ve Türkiye'deki diğer havalimanlarında alacağı ikram hizmeti tedariki hususuna ilişkin, DO&CO AG ile ortak kuruluşumuz olan mevcut ikram hizmeti tedarikçimiz THY DO&CO İkram Hizmetleri AŞ ile görüşmelere başlanmış olup, önemlilik arz eden gelişmeler kamuoyu ile paylaşılacaktır."

SATS ile görüşmeler sonlandırıldı

Öte yandan açıklamada, bir süredir görüşmelerin devam ettiği Singapurlu SATS ile sürecin sonlandırıldığı belirtildi.

Açıklamada yeni havalimanındaki ikram hizmeti tedariki hususuna ilişkin, SATS Ltd'nin (SATS) iştiraki olan SATS Investments Pte. Ltd. (SIPL) ile bir niyet anlaşması imzalandığı ve akabinde ek bir sözleşme ile söz konusu niyet anlaşmasının süresinin uzatıldığı anımsatılarak, "Ortaklığımız Yönetim Kurulu'nca alınan karar ayrıca SIPL ve ortaklığımızın mutabakatı ile yapılan görüşmeler sonlandırılmış olup, taraflar arasında imzalanan niyet anlaşması fesh edilmiştir" ifadelerine yer verildi.

THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada, "Yeni havalimanında THY'nin ikram hizmeti konusunda Singapur SATS firması çok cazip teklifte bulundu. Biz de finansman açısından çok cazip olan bu teklifi değerlendirerek, görüşmelere başladık. Turkish DO&CO ikram konusunda ödüller almamızı sağlayan çok güzel bir şirketimiz. Hakikaten ikramda THY'yi bir noktaya getirdi. Biz aslında bu şirketten memnunduk ancak diğer şirketin finansman teklifi cazip olduğu için görüşmeler devam etti. Bazı detay konuları henüz çözemedik. O yüzden SATS ile görüşmeler istediğimiz ölçüde gitmiyor. Önümüzdeki hafta bu konuda karar verecek durumda olacağız. Biz Turkish DO&CO'dan memnunuz. Geldiğimiz noktayı değerlendireceğiz" demişti.

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