Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının bazı bölgelerden başlayarak azalacağı tahmin ediliyor. Bugün için 41 ile sarı ve turuncu kodlu kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı yapıldı. İşte ülke genelinde beş günlük hava durumu..