Ekonomi THYden İsrail uçuşlarıyla ilgili yeni karar 7 Marta kadar uzatıldı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

THY'den İsrail uçuşlarıyla ilgili yeni karar: 7 Mart'a kadar uzatıldı

Türk Hava Yolları, İsrail çıkışlı ve varışlı tüm uluslararası uçuşların durdurulması kararının 7 Mart'a kadar uzatıldığını açıkladı.

Haber Merkezi AA
THY
THY

Türk Hava Yolları (THY), İsrail çıkışlı ve varışlı tüm uluslararası uçuşların geçici olarak durdurulma kararının 7 Mart'a kadar uzatıldığını duyurdu.

THY'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "İsrail yetkili makamlarınca alınan karar uyarınca İsrail çıkışlı ve varışlı tüm uluslararası uçuşlar, 7 Mart'a kadar geçici olarak durdurulmuştur" denildi.

Yolcuların bilet işlemlerini "850 333 0 849" numaralı çağrı merkezinden, satış ofislerinden veya satın alınan acenteye başvurarak gerçekleştirebileceği kaydedildi.

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