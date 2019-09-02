Ekonomi THYden sportif iş birliği
TÜRKİYE EKONOMİSİ

THY’den sportif iş birliği

River Plate Futbol Kulübü Başkanı Rodolfo D'Onofrio, Türk Hava Yolları ile imzaladıkları sponsorluk anlaşmasının dünyaya açılmalarını sağlayacağını belirtti. D'Onofrio, “Bir büyükle bir araya geldiğinizde ekonomik faydalardan çok daha fazlasını kazanırsınız” ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Rodolfo D'Onofrio (Soldan ikinci) İlker Aycı (Sağdan ikinci)
Rodolfo D'Onofrio (Soldan ikinci) İlker Aycı (Sağdan ikinci)

THY'nin, 2019-2020 sezonundan itibaren 3 yıl boyunca dünyaca ünlü Arjantin futbol takımı River Plate'e forma sponsoru olmasına ilişkin, River Plate'in El Monumental olarak bilinen stadyumunda basın toplantısı düzenlendi. River Plate Futbol Kulübü Başkanı Rodolfo D'Onofrio, Türk Hava Yollarının (THY) takıma forma sponsoru olmasına ilişkin, "Bu gerçekten River Plate için oldukça önemli bir an. Dünyanın en büyük hava yolu şirketlerinden THY ile yaptığımız sponsorluk anlaşması bizim için bir gurur kaynağı olmasının yanı sıra dünyaya açılmamızı da sağlayacak" dedi.

'İSTANBUL HAVALİMANI MUHTEŞEM'

İstanbul'da kısa bir süre kaldığını hatırlatan D'Onofrio, "İstanbul Havalimanını tanıma fırsatım oldu. Muhteşem bir havaalanı. Bütün dünyanın, hava yolu ve turizm gelişimini doğrudan görebildiği gerçekten harika bir şey" ifadelerini kullandı. D'Onofrio, anlaşmanın ekonomik tarafı üzerine sorulan soruya şu şekilde cevap verdi:

GÜÇLÜ BAĞ KURULDU

"Değerler şirketi THY ile olan ilişkimiz, onları yalnızca formamızda taşımamızla bize gelecek ekonomik gelirden çok daha önemlidir. Bu, güçlü ve büyük bir sponsorluğun yanı sıra River Plate'in THY markasının ulaştığı yerlerle bağ kurmasıdır. Şöyle örnek vereyim, THY uçaklarındaki dergide River'dan bir şey çıktığında milyonlarca kişi bunu görecek. Bir büyükle bir araya geldiğinizde ekonomik faydalardan çok daha fazlasını kazanırsınız."

  • Sponsorluk turizme olumlu yansır
  • Türk Hava Yolları'yla yapılan sponsorluğun Arjantin'e olumlu yansıyacağını belirten D'Onofrio, "Bu iş birliğinde anlaştıktan sonra Arjantin'in Moskova Büyükelçisi beni tebrik etti ve bu anlaşmanın Arjantin'e birçok turist getireceğini belirtti. Dünyanın diğer yerleri için de bu geçerli olacak. Bu bizim ülkemiz için büyük bir anlam ifade ediyor" diye konuştu.

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