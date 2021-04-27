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Ekonomi THYden tam kapanma açıklaması Yurt içi bilet değişiklik talepleri ücretsiz gerçekleştirilecek
TÜRKİYE EKONOMİSİ

THY'den tam kapanma açıklaması: Yurt içi bilet değişiklik talepleri ücretsiz gerçekleştirilecek

Koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanacak üç haftalık tam kapanma uygulamasına yönelik Türk Hava Yolları'ndan açıklama geldi. THY, 29 Nisan-17 Mayıs'ta gerçekleştirilecek yurt içi bilet değişikliği taleplerinin ücretsiz yapılacağını açıkladı.

Haber Merkezi AA
THYden tam kapanma açıklaması: Yurt içi bilet değişiklik talepleri ücretsiz gerçekleştirilecek
Foto/arşiv

Türk Hava Yolları, Kovid-19 tedbirleri kapsamında tam kapanmanın uygulanacağı 29 Nisan-17 Mayıs'ta gerçekleştirilecek yurt içi bilet değişikliği taleplerinin ücretsiz yapılacağını bildirdi.

THY'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, tam kapanma sürecinde yurt içi uçak bileti olan yolcuların seyahatlerine ilişkin uygulama detayları belli olduğunda gerekli bilgilendirmelerin yapılacağı belirtildi.

Açıklamada, "Çağrı merkezlerimiz, yetkili mercilerin yayınlayacağı genelgenin ardından yönlendirmede bulunabilecektir. İlgili tarihlerde yurt içi bilet değişiklik talepleri ücretsiz olarak gerçekleştirilecektir. Güncel gelişmeler için sosyal medya hesaplarımızı ve web sitemizde yer alan duyurularımızı takip edebilirsiniz. Saygılarımızla." ifadeleri kullanıldı.

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