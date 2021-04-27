THY'den tam kapanma açıklaması: Yurt içi bilet değişiklik talepleri ücretsiz gerçekleştirilecek

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Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, Genelkurmay çatı davasıyla ilgili tebliğnamesini hazırladı. Akın Öztürk’ün de aralarında olduğu sözde Yurtta Sulh Konseyi üyelerine verilen hapis cezasının arttırılması talep edildi. Hulusi Akar’ın o dönemki yaveri Levent Türkkan’ın “siyasal ve askeri casusluk” suçundan ayrıca cezalandırılması istendi.