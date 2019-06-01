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Ekonomi THYden Tanzanya yolcularına uyarı
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TÜRKİYE EKONOMİSİ

THY'den Tanzanya yolcularına uyarı ​

THY'den Tanzanya yolcularına uyarı

Türk Hava Yolları (THY) Tanzanya'ya gidecek yolcularını, plastik poşet ve çantalarla ilgili uyardı.

Haber Merkezi DHA
THY, Tanzanya'da Darüsselam, Kilimanjaro, Zanzibar’a uçuş yapıyor.
THY, Tanzanya'da Darüsselam, Kilimanjaro, Zanzibar’a uçuş yapıyor.

THY'den yapılan açıklamada Tanzanya hükümetinin 1 Haziran'dan itibaren tüm plastik poşet ve çantaların ülkeye girişine yasak koyduğu hatırlatılarak bu ülkeye seyahat edecek yolcuların kabin bagajlarında ve kayıtlı bagajlarında plastik poşet ve çanta bulundurmamaları istendi.

Açıklamada, "Tanzanya hükümeti tarafından alınan karar gereğince, 01 Haziran 2019 tarihi itibarıyla tüm plastik poşet ve çantaların ülkeye girişine kesinlikle izin verilmeyecektir. Bu ülkeye seyahat edecek yolcularımızın, kabin bagajlarında ve kayıtlı bagajlarında plastik poşet ve çanta bulundurmamalarını önemle tavsiye ederiz" denildi.

THY, Tanzanya'da Darüsselam, Kilimanjaro, Zanzibar’a uçuş yapıyor.

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