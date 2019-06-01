THY'den Tanzanya yolcularına uyarı ​

THY'den yapılan açıklamada Tanzanya hükümetinin 1 Haziran'dan itibaren tüm plastik poşet ve çantaların ülkeye girişine yasak koyduğu hatırlatılarak bu ülkeye seyahat edecek yolcuların kabin bagajlarında ve kayıtlı bagajlarında plastik poşet ve çanta bulundurmamaları istendi.

Açıklamada, "Tanzanya hükümeti tarafından alınan karar gereğince, 01 Haziran 2019 tarihi itibarıyla tüm plastik poşet ve çantaların ülkeye girişine kesinlikle izin verilmeyecektir. Bu ülkeye seyahat edecek yolcularımızın, kabin bagajlarında ve kayıtlı bagajlarında plastik poşet ve çanta bulundurmamalarını önemle tavsiye ederiz" denildi.

THY, Tanzanya'da Darüsselam, Kilimanjaro, Zanzibar’a uçuş yapıyor.

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