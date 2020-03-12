Ekonomi THYden yolculara koronavirüs mektubu
TÜRKİYE EKONOMİSİ

THY'den yolculara koronavirüs mektubu

Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı, küresel salgın ilan edilen ve havacılık sektörünü olumsuz etkileyen 'koronavirüs' nedeniyle yolculara elektronik posta gönderdi. Gelişmelerin yakından takip edildiğini belirten Aycı, muhtemel senaryoların en üst seviyede değerlendirilerek gerekli tüm ek önlemlerin alındığını duyurdu.

Haber Merkezi DHA
THY, tüm önlemlerin alındığını, yolcuların içinin rahat olmasını söyledi.
THY, tüm önlemlerin alındığını, yolcuların içinin rahat olmasını söyledi.

Çin'in Vuhan kentinden dünyaya yayılan koronavirüs havacılıktan turizme, sanayiden kültür faaliyetlerine kadar birçok sektörü olumsuz etkiledi. 90 gün sonra geçtiğimiz gün Türkiye'de de ilk kez görülen virüs halkı paniğe sürükledi. Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı, küresel salgın ilan edilen ve havacılık sektörünü olumsuz etkileyen 'koronavirüs' nedeniyle yolculara elektronik posta gönderdi.

İlker Aycı

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Tüm önlemler alındı

  • Gelişmelerin yakından takip edildiğini, muhtemel senaryoların en üst seviyede değerlendirilerek gerekli tüm ek önlemlerin alındığını yolculara bildiren Aycı, "Koronavirüs salgınının, alt edilebilmesi için ulusal ve uluslararası seviyede uyumlu çaba gerektiren karmaşık bir durum arz etmektedir. THY, ilgili tüm kurum ve kuruluşlarla yakın temas halinde olup, aldığı önlemleri havada ve yerdeki güvenliğinizi ve sağlığınızı güvence altına almak için geliştirmeye devam edecektir. Desteğiniz ve anlayışınız için teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.

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Seyahat güvenliği ve yolcu sağlığına verdikleri önemin anlatıldığı, bugüne kadar alınan tedbirlerin ifade edildiği e-posta, Türkçe ve İngilizce olarak kaleme alınırken, İlker Aycı'nın şu ifadeleri yer aldı:

"Türk Hava Yolları olarak en büyük önceliğimiz yolcularımızın ve ekiplerimizin güvenliği ve sağlığıdır. Covid-19 virüsü ile ilgili haberlerin kamuoyuna yansıdığı ilk günden itibaren Türk Hava Yolları, gelişmeleri yakından takip etmiş, muhtemel senaryoları en üst seviyede değerlendirmiş ve gerekli tüm ek önlemleri almıştır. Filomuzda bulunan tüm uçaklar uçuşları sonrasında, ulusal ve uluslararası sivil havacılık otoriteleri tarafından belirlenen kurallar çerçevesinde titiz bir temizlikten geçmektedir. Bu temizlikte kabin ve lavabolardaki tuvaletler, katlanır masalar, dirseklikler, emniyet kemeri tokaları ve uçak içi eğlence ekranları ve kumandaları gibi sıkça dokunulan yüzeyler dezenfektanlarla silinmekte; tüm battaniyeler, bezler, koltuk başlığı kılıfları, çarşaflar ve kulaklıklar her uçuşta yenileriyle değiştirilmektedir."

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