THY: Yurt içi 299 TL'ye düştü

Türk Hava Yolları yeni Bilet kampanyasını duyurdu. Yurt içi Uçak biletlerini 299,99 liraya indiren Türk Hava Yolları 2-3 Ağustos 2022 tarihinde biletlerin alınması halinde 1 Aralık 2022 ve 15 Ocak 2023 tarihleri arasında uçuşların gerçekleştirilebileceğini duyurdu.

Kampanya sadece Türk Hava Yolları tarafından gerçekleştirilen tarifeli seferlerde geçerli olacak. Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan yapılan uçuşlarda Türk Hava Yolları codeshare seferlerde ve AnadoluJet uçuşlarında geçerli olmayacak.

Kampanya kapsamında sunulan ücretler EcoFly ücret sınıfında 299.99 TRY, ExtraFly ücret sınıfında 419.99 TRY, PrimeFly ücret sınıfında 449.99 TL olacak.

Kampanya kapsamında Ecofly ücret sınıfından alınan biletlerde değişiklik ve iptal işlemlerine izin verilmeyecek.

Kampanya kapsamında 65280 adet koltuk arz edilecek.

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Kampanya ilgili açıklamalarda bulunan THY Genel Müdür Bilal Ekşi, " Ülkemizin eşsiz güzelliklerini hem vatandaşlarımızla hem de dünyanın dört bir yanından gezginlerle buluşturmaya devam ediyoruz. Bir yandan yeni açılan havalimanlarımıza kanat açarken diğer yandan misafirlerimize ayrıcalıklı fiyatlarla uçma imkânı tanıyoruz. Türkiye’nin bayrak taşıyıcısı ve en değerli markası olarak gökyüzünü daha ulaşılabilir hale getirmeye devam edeceğiz.” dedi.

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