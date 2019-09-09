Ekonomi THYnin seferleriihracatı da uçuruyor
TÜRKİYE EKONOMİSİ

THY'nin seferleri ihracatı da uçuruyor

Türk Hava Yolları'nın bu yılın başında direkt uçuş başlattığı Meksika ve Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nden gelen turist sayısında ve bu ülkelere yapılan ihracatta artış oldu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Türkiye’nin ihracatına, belirlenen hedef pazarlara yönelik direkt uçuşların başlatılması katkı sunuyor. Türk Hava Yolları (THY) tarafından bu yılın başında direkt uçuşun başlatıldığı Meksika ve Demokratik Kongo Cumhuriyeti’den gelen turist sayısında ve bu ülkelere yapılan ihracatta artış gerçekleşti.

126 ÜLKEDEN 325 NOKTA

THY, yılın başında direkt uçuşları 126 ülkede 325 noktaya ulaştı. Direkt sefer düzenlenen ülke sayısının artmasının, ihracata ve turizme olumlu yansıdığı görüldü. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan tarafından açıklanan “İhracat Ana Planı”ndaki 17 hedef ülke arasında yer alan Meksika’ya yapılan ihracat, ocak-haziran döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5 artışla 346 milyon dolara çıktı. Aynı dönemde direkt uçuş başlatılan Demokratik Kongo Cumhuriyeti’ne ise yüzde 52 artışla 27 milyona yükseldi.

OLUMLU ETKİLEDİ

THY’nin bu yılın ilk yarısında uçuş noktalarını artırdığı Birleşik Arap Emirlikleri, Endonezya, Fransa, Nijerya ve İhracat Ana Planı’nda yer alan Fas’a ihracatta da artış gözlendi. Geçen yılın ilk yarısında 195 milyon dolar olan Nijerya’ya ihracat, bu yılın aynı döneminde 344 milyon dolara ulaştı. Aynı dönemde Birleşik Arap Emirlikleri’ne yapılan ihracat yüzde 21 artışla 1 milyar 695 milyon dolardan 2 milyar 57 milyon dolara, Fas’a yapılan ihracat 1 milyar 115 milyon dolardan yüzde 18 artışla 1 milyar 318 milyon dolara, Endonezya’ya yapılan ihracat da yüzde 11 yükselişle 145 milyon dolardan 161 milyon dolara çıktı.

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TURİST SAYISINDA YÜKSELİŞ

  • Söz konusu dönemde direkt uçuş yapılan Meksika’dan gelen turist sayısında yüzde 63 artış görüldü. Geçen yılın ilk yarısında Meksika’dan 18 bin 332 kişi Türkiye’ye gelirken, bu yılın ilk yarısında bu sayı yüzde 63 artarak 29 bin 931 kişi oldu.

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