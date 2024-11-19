Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Ekonomi
THY'nin Tahran-İstanbul seferi iptal edildi

THY'nin Tahran-İstanbul seferi iptal edildi

09:0819/11/2024, Salı
AA
Sonraki haber
THY uçağı
THY uçağı

Türk Hava Yolları (THY), İran'ın başkenti Tahran'dan İstanbul'a dönüş seferini iptal etti.

THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, Tahran'da yaşanan olumsuz hava koşulları nedeniyle sabahki TK 874 sefer sayılı İstanbul-Tahran seferi yapılamadı.

THY, TK 875 sefer sayılı Tahran-İstanbul uçuşunu da iptal etti.



#Türk Hava Yolları
#THY
#İran
#Tahran

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
KPSS lisans branş bazında sıralamalar açıklandı