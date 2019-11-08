Ekonomi THYnin yeni hattı Xian
TÜRKİYE EKONOMİSİ

THY’nin yeni hattı Xian

THY, Çin’deki 20. yılında Pekin, Şanghay ve Guanzo noktalarının ardından 4. destinasyon olarak Xian’ı uçuş ağına bağlıyor. THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı, “Tarihi İpek Yolu’nun başlangıç noktası kabul edilen Xian şehrine başlatacağımız seferlerin iki ülke turizm, ticaret, kültür ve ekonomi alanlarına katkı sağlamasını bekliyoruz” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
İlker Aycı (Soldan 4)
İlker Aycı (Soldan 4)

Dünyanın en fazla noktasına uçan havayolu olan Türk Hava Yolları (THY), Çin Halk Cumhuriyeti’nin Xian şehrine uçuş başlatacak. Türkiye’nin ticari, siyasi ve kültürel ilişkilerinde bayrak taşıyıcı bir rol de üstlenen THY böylece yeni bir bölgeye daha ulaşmış olacak. THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı, Çin’in Shaanxi Eyaleti Parti Komitesi Genel Sekreteri HU Heping ile yaptığı görüşme sonrasında, Xian noktasına uçuş başlatılması konusunda mutabakata vardı.

ÇİN’DEKİ 4’ÜNCÜ DESTİNASYON

THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, Çin Halk Cumhuriyeti’ne ilk seferini 1999 yılında Pekin’e yapan THY, bu ülkedeki 20. yılında Pekin, Shanghay ve Guanzo noktalarının ardından 4. destinasyon olarak Xian’ı uçuş ağına bağlıyor. Bu yıl sonu itibarıyla başlatılması planlanan seferler ilk etapta haftada 3 frekans gerçekleştirilecek. Seferlerde, 2020 yaz tarifesi ile birlikte kademeli olarak sefer artışı planlanıyor.

TARİHİ İPEK YOLUNUN BAŞLANGICI

Xian seferlerinin hayata geçmesiyle THY’nin Çin Halk Cumhuriyeti’ne gerçekleştirdiği karşılıklı uçuş sayısı haftalık 24’e ulaşacak. Seferlerle ilgili konuşan Aycı, “Tarihi İpek Yolu’nun başlangıç noktası kabul edilen Xian şehrine başlatacağımız seferlerin iki ülke turizm, ticaret, kültür ve ekonomi alanlarına katkı sağlamasını bekliyoruz. Kuracağımız ulaşım köprüsünün tarihi çok eskiye dayanan iki toplumun yararına olumlu çalışmalara vesile olacağına inanıyorum” ifadelerini kullandı.

  • Net kârı 3,7 milyar lira
  • THY’nin üçüncü çeyrek net kârı yüzde 6.3 düşüşle 3.7 milyar lira oldu. THY’nin önceki akşam KAP’a bildirdiği finansal sonuçlarına göre, üçüncü çeyrek hasılatı ise yüzde 3 artışla 22.6 milyar lira olarak gerçekleşti. İntegral Yatırım, THY için 17,00 TL hedef fiyatını korudu. İntegral Yatırım raporunda THY’nin beklentilerin üzerinde kar açıkladığının altını çizerek ‘THYAO için belirlediğimiz 17 TL hedef fiyatımızı koruyoruz” açıklamasını yaptı.

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