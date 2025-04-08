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THY'nin Yunanistan seferlerine grev engeli

THY'nin Yunanistan seferlerine grev engeli

13:108/04/2025, Salı
DHA
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THY, Yunanistan'a yapacağı seferleri iptal ettiğini duyurdu.
THY, Yunanistan'a yapacağı seferleri iptal ettiğini duyurdu.

Yunanistan'da yarın gerçekleşecek olan genel grev nedeniyle Türk Hava Yolları (THY) ülkeye yapacağı seferleri iptal ettiğini duyurdu.

Konuyla ilgili olarak sosyal medya hesabından bir açıklama yapan THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, "Değerli Yolcularımız, Yunanistan'da 9 Nisan Çarşamba günü gerçekleşecek genel grev nedeniyle aşağıdaki seferlerimiz karşılıklı olarak iptal edilmiştir. İstanbul - Atina / Atina – İstanbul: TK1841, TK1842, TK1843, TK1844, TK1845, TK1846, TK1849, TK1850; İstanbul - Selanik / Selanik - İstanbul: TK1881, TK1882, TK1893, TK1894 Seyahat planlarınızı güncellemek için web sitemiz veya mobil uygulamamız üzerinden işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Anlayışınız için teşekkür ederiz" paylaşımında bulundu.

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