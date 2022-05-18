THY'ye başarıya doymuyor: Dört ödül birden aldı

Türk Hava Yolları'ndan yapılan açıklamaya göre, güçlü finansal yönetim anlayışı ve mali yapısıyla salgın döneminde dünyanın en başarılı havayolu şirketleri arasında yer alan, tüm çalışanlarıyla salgın sonrasında en hızlı yükselişi gerçekleştiren Türk Hava Yolları, aldığı finansal kararlarıyla küresel havacılık endüstrisinde öncü taşıyıcı olmaya devam ediyor. Küresel marka, 5 ve 9 Mayıs tarihlerinde Dublin’de gerçekleştirilen "Airfinance Journal" ve "Airline Economics Aviation 100" ödül törenlerinde uçak finansman modelleri ile “Yılın Finansmanı (Avrupa)”, "Yılın Yapılandırılmış Finansmanı", "Yılın Anlaşması (Global)" ve "Yılın Anlaşması (Avrupa)" ödüllerini aldı.

'Taçlandırmış olmak bizim için büyük mutluluk'

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Üyesi ve Genel Müdür (Mali) Yardımcısı Doç. Dr. Murat Şeker, "Öncelikle, Airline Economics ve Airfinance Journal’a bizleri böylesi önemli ödüllere lâyık gördükleri için Türk Hava Yolları ailesi adına teşekkür etmek istiyorum. Hepimiz için zorlu geçen böyle bir dönemde, uçak finansmanı alanında özellikle de son yıllarda çizdiğimiz yükselen grafiği, bu ödüllerle taçlandırmış olmak bizim için büyük mutluluk.

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Birçok kez ödüle layık görülen bu performansımızı daha da iyileştirmek adına çalışmalarımızı bilfiil sürdürürken, Türk Hava Yolları’nın yükselen küresel itibarına ve marka değerine bu noktada da ivme kazandırıyor olmaktan gurur duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

Açıklamaya göre ayrıca, Türk Hava Yolları, ACG garantili İtalyan vergi kalkanlı finansman yapısını ilk kez kullanan hava yolu olarak, Societe Generale tarafından finanse edilen 3 adet A321 NEO uçağının ve BNP Paribas’ın aranjörlüğünde BNP Paribas, Citibank, Bank of America ve CaixaBank tarafından US Ex-Im garantili Fransız vergi kalkanlı yapı ile finanse edilen 9 adet B737 MAX uçağı ile 3 adet GEnx yedek motorun yaklaşık 550 milyon USD değerindeki finansmanlarıyla; “Yılın Finansmanı (Avrupa)”, “Yılın Yapılandırılmış Finansmanı”, “Yılın Anlaşması (Global)” ve “Yılın Anlaşması (Avrupa)” ödüllerini aldı.