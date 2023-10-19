Ticaret Bakanlığı harekete geçti: Gizli zam ve hileli reklamlara ceza yağdı

Ticaret Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "10 Ekim 2023 tarihinde yapılan 338 sayılı Reklam Kurulu toplantısında, tüketicileri aldatan, yanıltan, tecrübe ve bilgi eksikliklerini istismar eden reklamlar ile haksız ticari uygulamalara erişim engeli de dahil pek çok idari yaptırım uygulanmıştır. Kurul 338 sayılı toplantısının gündemine; medyum, bebek suyu tanıtımları ve gramaj değişimi ile yapılan gizli zamlara ilişkin incelemeleri almıştır" denildi.

"Reklam Kurulunun Ekim ayı toplantısında görüşülen 139 adet dosyadan 125’i mevzuata aykırı bulunurken söz konusu reklam ve ticari uygulamalar hakkında durdurma cezası ile birlikte toplam 11 milyon 693 bin 933 TL idari para cezası uygulanmasına ve ayrıca 40 adet dosya için erişim engeli tedbiri uygulanmasına karar verilmiştir." denilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Kurul tarafından yılın ilk 10 ayında toplam 1.662 adet dosya hakkında görüş ve değerlendirmelerde bulunulmuş olup aldatıcı reklam veya haksız ticari uygulama olduğu tespit edilen bin 470 adet dosya hakkında durdurma cezası ile birlikte toplam 75 milyon 835 bin 314 TL idari para cezası uygulanmasına, ayrıca 78 adet dosyada erişimin engellenmesine karar verilmiştir.

Tüketicilerin inanç ve duygularını istismar edici medyum/büyü/fal içeriklerine erişim engeli

Youtube ve Instagram gibi sosyal medya platformları ile çeşitli internet siteleri üzerinden erişim sağlayarak, tüketicilerin inanç ve duygularını korku, baskı ve hurafeler ile istismar edecek şekilde gerçekleştirilen medyum/büyü/fal tanıtımlarının Reklam Mevzuatında yer verilen “Falcı, medyum, astrolog ve benzerleri tarafından verilen hizmet reklamları … hiçbir şekilde yapılamaz.” hükmüne aykırı olduğu tespit edilmiş olup, 39 internet sitesi hakkında anılan reklamları durdurma cezası ile bu sitelere erişimin engellenmesi tedbiri uygulanmasına karar verilmiştir.

Bebek suyu adı altında yapılan tanıtımların mevzuata aykırı olduğuna karar verildi

Bebek ürünlerine yönelik ürünlerin satışının yapıldığı mağazalar ile internet ortamında yapılan satışlarda, ebeveynlerin bebek ürünlerine ilişkin hassasiyetlerini istismar edecek şekilde çeşitli markalara ait kaynak sularının veya mineralli suların ‘Bebek Suyu’ adı altında ‘bebeklerin kemik gelişimine destek olacağı’, ‘böbrek sağlıklarını olumlu etkileyeceği’, ‘sağlıklı beslenmelerine katkı sağlayacağı’ gibi ifadelerle tanıtımının yapıldığı tespit edilmiştir. ‘Bebek Suyu’ ismi ile satış için zorunlu olan yasal iznin alınmadığı, anılan ürünün bebeklere özel bir içerik ile denetimden geçmeden satışa arz edildiği ve dolayısıyla söz konusu ürünün bebek sağlığını olumlu etkileyeceğine yönelik ifadelerin mevzuata aykırı olup, bu şekilde yapılan tanıtımın tüketicileri yanıltıcı olduğuna karar verilmiştir.

Gramaj hilesi ile yapılan gizli zamlara idari para cezası verildi

Tüketicilere satışa sunulan ürünlerin gramaj, adet ve ağırlık gibi ölçü birimlerinin azaltılmasına rağmen, ambalaj ve satış fiyatlarının değiştirilmemesi nedeniyle birim fiyatlarında gizli olarak yapılan artışın, tüketiciler tarafından fark edilemediği ve bu suretle tüketicilerin satın alma kararlarının manipüle edildiğinin tespit edildiği 2 adet dosya hakkında idari para ve durdurma cezaları uygulanmıştır.