Ticaret Bakanlığı'ndan 18,8 milyar liralık operasyon: Bakan Bolat paylaştı

Yürütülen operasyonlarda 870 ton akaryakıt, 376 milyon adet makaron, 27 milyon adet sigara filtresi, 605 bin elektronik sigara ve aksamı, 5 milyon 600 bin adet elektronik sigara tütünü, 900 bin paket sigara, cep telefonu ve aksamı başta olmak üzere 4 milyon 348 bin adet elektronik eşya, 3 bin 754 ton gıda, 153 bin adet oto yedek parçası, 1 milyon 263 bin adet tıbbi malzeme, 440 bin adet giyim eşyası, 801 ton değerli maden, 3 bin 865 adet tarihi eser, 3 bin 502 adet CITES kapsamında hayvan ve bitki kaçak olduğu tespit edilerek, yurda girişine izin verilmedi.