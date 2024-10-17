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Ticaret Bakanlığından fazla ücret masraf ve komisyon tahsil eden kuruluşlara 3 milyar 184 milyon TL ceza

Ticaret Bakanlığından fazla ücret masraf ve komisyon tahsil eden kuruluşlara 3 milyar 184 milyon TL ceza

09:0417/10/2024, Perşembe
DHA
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Ticaret Bakanlığı
Ticaret Bakanlığı

Ticaret Bakanlığı: Tüketicilerden fazla ücret, masraf ve komisyon tahsil eden finansal kuruluşlara 3 milyar 184 milyon lira ceza uygulandı.

Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamada, tüketicilerin menfaatlerini korumak amacıyla finans kuruluşlarının tüketicilerden tahsil ettiği faiz dışı ücret, masraf ve komisyonlarla ilgili inceleme başlatıldığı belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Ticaret Bakanlığı müfettişlerince yapılan denetimlerde finansal kuruluşlarca EFT, havale, FAST, kıymetli maden ve uluslararası fon transferi, başka finans kuruluşlarının ATM kullanımı, kiralık kasa işlemleri ile nakit avans ve taksitli nakit avans işlemlerinde tüketicilerden fazla ücret tahsil edilmesi, üçüncü kişilere ödenilen tutarlardan daha fazla masraf ve komisyonun tüketicilere yansıtılması, ayrıca uygulamaya konan ücret değişikliklerinin bildirilmemesi şeklindeki uygulamalar ile tüketici mağduriyetine sebebiyet verildiği tespit edilmiştir. Bu bağlamda tüketicilere yaşatılan bu mağduriyetler dolayısıyla denetim kapsamına alınan finansal kuruluşlara toplam 3 milyar 184 milyon 471 bin 852 TL tutarında idari para cezası öngörülmüştür. Ayrıca bu finansal kuruluşlar tarafından fazla tahsil edilen ücretlerin tüketicilere iadesine yönelik gerekli çalışmalara da başlanılmıştır. Ticaret Bakanlığı olarak finans sektörünün mevzuata uyum durumlarının kontrolü ile birlikte hem vatandaşlarımızın menfaatlerini korumak hem de tüketici memnuniyetini sağlamak adına çalışmalarımız azami hassasiyetle devam etmektedir."

#Ticaret Bakanlığı
#EFT
#FAST

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