Ticaret savaşlarına karşı dirençliyiz

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump'ın ikinci döneminde ticaret savaşlarının ve korumacı politikalarını yeniden alevleneceğini söyledi. Küresel ekonominin bu süreçten olumsuz etkileneceğine dikkat çeken Şimşek, Türkiye'nin taraf olduğu serbest ticaret anlaşmaları, borçluluk oranındaki denge ve coğrafi konumu itibarıyla olası sorunlara karşı dirençli olduğunu dile getirdi.





Mehmet Şimşek

KORUMACILIKTA 9 KAT ARTIŞ

Şimşek, TRT'nin bu yıl 8'incisini düzenlediği TRT World Forum 2024'ün kapanış oturumu olan "Küresel Ekonomik Belirsizliğin Ele Alınması: Dayanıklılık Stratejileri" başlıklı panelin açılışında konuştu.

Şimşek, son yıllarda küresel ticarette yaşanan korumacılığa değinerek, "Küresel jeostratejik rekabetin sonucu olarak, ticarete getirilen sınırlamalar 2009 yılına göre yaklaşık 9 kat arttı. Korumacılığın bu şekilde devam etmesi durumunda küresel gayri safi yurt içi hasılada düşüşler görebiliriz" diye konuştu.





54 ÜLKEYLE SERBEST TİCARET ANLAŞMASI

Bakan Şimşek, ABD'nin daha fazla tarife uygulamasının gelişmekte olan ülkeleri olumsuz etkileyeceğini kaydederek, şunları söyledi: "Peki Türkiye buna nasıl yanıt verecek? Türkiye ticarette artan korumacı eğilimlere karşı dirençlidir. Gümrük Birliğini de eklediğimizde 54 ülkeyle serbest ticaret anlaşmamız var. Bu da toplam ihracatımızın yüzde 62'sine karşılık geliyor. Şu an kapsamlı ticaret anlaşmaları için görüştüğümüz başka ülkeler de var. Türkiye yakın ve dost ülkelerden tedarik eğilimlerinde de avantajlı konumda. Çünkü, Orta Asya, Orta Doğu, Balkanlar, Avrupa Birliği, Kuzey Afrika ile hem yakınız hem de dostuz. Bununla birlikte ulaşım yolları kanalıyla bölgesel bütünleşmeyi güçlendirmek konusunda avantajlarımız var."





DEPREME 2,6 TRİLYON TL HARCADIK

Küresel borçlulukta yaşanan artışa değinen Mehmet Şimşek, "Türkiye'nin toplam borçluluk oranı hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ülke ortalamalarına göre oldukça düşük. Bu hem özel sektörde hem de kamuda böyle. Türkiye'nin milli gelirine göre tüm sektörlerdeki (hanehalkı, finansal sektör, reel sektör ve kamu) toplam borçluluk oranı yüzde 99.'uncu Gelişmekte olan ülkelerde bu oran yüzde 245.'inci Düşük borçluluk oranımız, ülkemizin direncini artıran önemli bileşenlerden birisi" dedi. Öte yandan, Şimşek, dün sosyal medya hesabından deprem bölgesiyle ilgili paylaşımda bulundu. Şimşek, açıklamasında "Bugünkü fiyatlar ile son iki yılda deprem için yaklaşık 2,6 trilyon lira harcadık. Deprem yaralarını sarmak için bütçe imkanlarını seferber etmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.











