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Ekonomi

Ticari kredilerle üretimi destekliyoruz

Reel sektör görüşmeleri kapsamında ihracatçılarla bir araya gelen Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan, ticari krediler yoluyla Türkiye'nin üretim kapasitesini desteklediklerini söyledi. Erkan, dezenflasyonun tesisi için gerekli parasal sıkılık düzeyine önemli ölçüde yaklaşıldığını da vurguladı.

04:00 - 15/12/2023 Cuma
Güncelleme: 02:22 - 15/12/2023 Cuma
Yeni Şafak
Hafize Gaye Erkan, Mustafa Gültepe.
Hafize Gaye Erkan, Mustafa Gültepe.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Dr. Hafize Gaye Erkan, reel sektör görüşmelerine Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ile devam etti. Reel sektör görüşmeleri kapsamında TİM Sektörler Konseyi toplantısına katılan Erkan, ticari krediler yoluyla Türkiye’nin üretim kapasitesini desteklediklerini söyledi. Erkan, fiyat istikrarının, istikrarlı ve sürdürülebilir büyüme için önemine değinerek, hem ihracatçıların dış talep nedeniyle yaşadığı zorlukların hem de ekonominin güçlü taraflarının farkında olduklarını bildirdi.

REFAHA KATKI FİYAT İSTİKRARI İLE OLUR

Erkan, merkez bankalarının toplumsal refaha katkı sağlamalarının, para politikasının ancak fiyat istikrarına odaklanmasıyla gerçekleştiğini belirterek, “Bu amaç aynı zamanda genel denge ve sürdürülebilirlik perspektifiyle ekonominin reel kesimini de yakından takip etmeyi gerektirmektedir. Bu kapsamda, ihracatçılarımızın ekonomiye dair projeksiyonları, eğilimleri ve görüşleri de değerlendirmelerimizde önem arz etmektedir” diye konuştu.

TL’YE GEÇİŞ ZAMANI GELDİ

TCMB Başkanı Erkan, Kasım Ayı Para Politikası Kurulu kararına atıfta bulunarak, dezenflasyonun tesisi için gerekli parasal sıkılık düzeyine önemli ölçüde yaklaşıldığını vurguladı. Türk Lirası’na geçiş zamanının geldiğinin altını çizen Erkan, “Bunun en doğrudan yansımalarını mevduat gelişmelerinde görüyoruz. Mayıs ayı sonunda durma noktasına gelen kredi akışı karşısında hızla harekete geçerek piyasa mekanizmasının yeniden tesisini sağladık.

Bireysel kredilerde israf ve enflasyona yol açan aşırılık giderilirken, ticari krediler süreklilik göstererek üretim kapasitesine katkıda bulunmaktadır” ifadelerini kullandı.

İhracata pozitif yansıyacak

TİM Başkanı Mustafa Gültepe, Erkan’ın TCMB Başkanı olarak ihracatçıların sorunları ile yakından ilgilendiğini belirtti. Erkan'ın, ihracatçıların finansmana erişimi konusunda çok önemli iyileştirmeler yapıldığını dile getiren Gültepe, "İnanıyorum ki istişare iklimi, ihracatımızın büyümesine de pozitif yansıyacak" dedi.



#Merkez Bankası
#Hafize Gaye Erkan
#Ekonomi
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