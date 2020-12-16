TİGEM personel alımı yapacak: 145 teknik personel için başvuru tarihi ve alım şartları TİGEM personel alımı yapacak: İşte başvuru tarihi ve şartları Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü personel alımı yapacak. Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre TİGEM'de 145 sözleşmeli teknik personel istihdam edecek. Alımlar yazılı ve sözlü sınav sonucu açıktan atama şeklinde gerçekleştirilecek.

Haber Merkezi 16 Aralık 2020, 10:04 Son Güncelleme: 16 Aralık 2020, 10:09 AA