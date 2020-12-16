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TİGEM personel alımı yapacak: 145 teknik personel için başvuru tarihi ve alım şartları

TİGEM personel alımı yapacak: İşte başvuru tarihi ve şartları

Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü personel alımı yapacak. Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre TİGEM'de 145 sözleşmeli teknik personel istihdam edecek. Alımlar yazılı ve sözlü sınav sonucu açıktan atama şeklinde gerçekleştirilecek.

Haber Merkezi AA
Foto/arşiv: TİGEM
Foto/arşiv: TİGEM

Kurumun konuya ilişkin ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı TİGEM'in taşra teşkilatında "tarım makineleri, tarımsal yapılar ve sulama, tarla bitkileri, bitki koruma, bahçe bitkileri, zootekni, veteriner hekim, ziraat-radyoloji- elektrik- inşaat ve veteriner sağlık teknikerleri" pozisyonlarında çalıştırılmak üzere 145 sözleşmeli personel alımı yapılacak.

Alım, yazılı ve sözlü sınav sonucu açıktan atama şeklinde gerçekleştirilecek.

Başvurular, 21-31 Aralık döneminde TİGEM İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanlığına elden veya posta yoluyla yapılacak.

Yazılı sınava girmeye hak kazanan adaylar, Gazi Üniversitesi Ölçme ve Değerlendirme Uygulama ve Araştırma Merkezinin internet adresi (http://gaziodm.gazi.edu.tr) üzerinden sınav başvuru işlemlerini yaparak, sınav ücreti 100 lirayı başvurusu esnasında kredi kartıyla ödeyecek.

Postayla başvuruda, gerekli belgelerin en geç sürenin bitim zamanı itibarıyla başvuru yerine ulaşması gerekiyor. Süresinin bitiminden sonra Başkanlığa ulaşan başvurular dikkate alınmayacak.

Giriş sınavının yazılı bölümü, 6 Şubat 2021 Cumartesi saat 10.00'da Gazi Üniversitesi Ölçme ve Değerlendirme Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından Ankara'da tek oturumda yapılacak.

  • Yazılı sınavda başarılı adaylar Ankara'da sözlü sınava tabi tutulacak. Sözlü sınav tarihi, yeri ve saati TİGEM'in internet sayfasında (www.tigem.gov.tr) ayrıca ilan edilecek.

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