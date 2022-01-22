Ekonomi TikToktan 93 milyon lira vergi
TÜRKİYE EKONOMİSİ

TikTok’tan 93 milyon lira vergi

Tüm dünyada milyonlarca kullanıcısı bulunan sosyal medya platformu TikTok, geçtiğimiz yıl Türkiye’de 93 milyon lira vergi ödedi. 2018’de Türkiye’ye giren TikTok, 90 kişiye istihdam sağladı.

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Nur Banu Aras Yeni Şafak
TikTok’tan 93 milyon lira vergi
Arşiv

TBMM Dijital Mecralar Komisyonu milyonlarca üyesi bulunan TikTok heyetini dinledi. TikTok Orta Doğu, Türkiye, Afrika ve Pakistan Bölgelerinden Sorumlu Kamu Politikaları ve Kamu İlişkileri Müdürü Farah Tukan, TikTok Türkiye’den Sorumlu Kamu Politikaları Müdürü Emir Gelen, TikTok Kamu Politikaları Danışmanı Naz Değirmenci komisyonu bilgilendirdi.

90 KİŞİYE İSTİHDAM ALANI

Heyet Türkiye’de yerleşik olarak kabul edilmediği için faturalarının Singapur’dan düzenlendiğini belirtti. İlk defa bir sosyal platform Türkiye’de ne kadar vergi ödediğini açıkladı. Vergilerini düzenli olarak ödediklerini söyleyen TikTok heyeti, Türkiye’de 2021 yılında 93 milyon lira dijital hizmet vergisi ödediklerini kaydetti. 2018’de Türkiye’de faaliyete açılan TikTok’un 90 kişiyi istihdam ettiği anlatıldı.

TikTok’a 2021 yılının Ocak ve Haziran ayları arasında 270 içerik kaldırma talebi geldi. Topluluk ilkeleri ihlali gereği işleme konulan içerik sayısı 16 olurken, mevzuat ihlali gereği de 250 içerik işleme alındı. 4’ü ise işleme alınmadı. Söz konusu dönemde 20 hesap şikâyet edildi.

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