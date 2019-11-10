Ekonomi Tiyatronun farklı dalları
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Tiyatronun farklı dalları

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından 23. İstanbul Tiyatro Festivali, 13 Kasım-1 Aralık tarihleri arasında tiyatroseverlerle buluşacak.

İlker Nuri Öztürk Yeni Şafak
23. İstanbul Tiyatro Festivali
23. İstanbul Tiyatro Festivali

İstanbul Tiyatro Festivali’nin programında bu sene hikâyelerinde dans ve müzik bulunan yurtiçi ve yurtdışından etkileyici yapımlar bulunuyor. Tiyatro farklı dallarından yapımların yer alacağı etkinlikte Moskova Balesi’nin yorumuyla sahnelenen Her Yol Kuzeye Çıkar, sahne tasarımıyla dikkat çeken baş döndürücü müzikali Sirk ve çağdaş Rus edebiyatının önemli ismi Puşkin imzalı Yevgeni Onegin festivalde yer alacak.

23. İstanbul Tiyatro Festivali

Dünyanın en önemli dans topluluklarından Ultima Vez’in sahnelediği TrapTown da programda dikkat çekiyor. Performans anlatımıyla öne çıkan Kaldırım Serçesi ve dans, ses, görsel sanatların doğaçlaması olan Bak Sen! festivalin yerli yapımları arasında yer alıyor.

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