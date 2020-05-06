TL'den dolara geçmek isteyenlere 2018 hatırlatması: Kayıp büyük olmuştu

Koronavirüs salgınının ortaya çıkardığı ekonomik endişeler, son dönemde bilançolarını açıklayan şirketlerin karlarının düşük gelmesi ve çoğu ülkenin açıkladığı düşük ekonomik göstergeler, rezerv para ve güvenli liman niteliğindeki dolara ilginin artmasına yol açtı.

Hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ülke para birimlerine karşı güçlenen dolar iç piyasada bugün itibariyle 7,16 seviyelerine kadar çıktı.

Koronavirüs salgını endişeleri ile dolar 2018'deki gibi bir kez daha 7 TL'nin üzerine çıktı.

Koronavirüs kaynaklı yükseliş sonrası TL'den dolara geçmek isteyenler için ise kritik bir hatırlatma öne çıkıyor.

2018'DE DE BENZER BİR TABLO YAŞANMIŞTI

2018 yılında ABD'nin Rahip Brunson üzerinden Türkiye'ye yönelik başlattığı ekonomik savaş sonrası 10 Ağustos'ta dolar 7,23 seviyelerini görürken, Euro ise 8.2390 lira ile tarih zirvesini test etti.

Peş peşe gelen rekor yükselişler sonrasında Türkiye'de birçok kişi krizin daha da derinleşeceğini düşünerek zirve seviyelerinden döviz almakta tereddüt etmedi.

Ancak Brunson krizinin derinleşeceği ve TL'nin değer kaybedeceği beklentileri ile o tarihte dolara yatırım yapanlar umduğunu bulamazken, kayıpları da büyük oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan yastık altındaki dolarların bozdurulması için çağrıda bulundu.

TEK VÜCUT OLUNDU

ABD'nin Rahip Brunson üzerinden Türkiye'ye yönelik başlattığı ekonomik savaşa karşı Türkiye kurum, kuruluş ve vatandaşları ile o dönem tek vücut oldu.

Hükümet ve ilgili kurumlar üst üste gereken adımları atmaya başladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısı sonrası harekete vatandaşlar ise ellerindeki dövizleri bozdurarak TL seferberliğine katıldı.



Çok sayıda vatandaş Erdoğan'ın çağrısı üzerine döviz bürolarına akın etmişti.

BİR HAFTADA 5'Lİ SEVİYELERE İNDİ

Atılan adımlar ise çok kısa sürede etkisini göstermeye başladı. Spekülatif ataklar ile 7,23 seviyelerini gören dolar kararlı duruş, alınan tedbirler ve bozdurulan dövizlerin etkisi ile düşüşe geçerek bir hafta 6 liranın altına gerileyerek 5,85 seviyelerine indi.

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Dolardaki yükselişi fırsat bilin TL'den geçiş yapanların kaybı ise büyük oldu.

10 BİN TL'DE İKİ BİN TL'DEN FAZLA KAYIP!

Dolardaki düşüş sonrası 2018 Ağustos ayında 10 bin liraya karşılık 7.2393 liradan yaklaşık 1381 dolar alan vatandaş, 1 yıl sonra tekrar TL'ye dönmek istediğinde eline geçen para 7 bin 771 lira oldu.

Yani doların yükseleceğini düşünerek bekleyenlerin 10 bin TL'de kaybı 2 bin 229 lira oldu.