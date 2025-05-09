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TMKŞ KKB hizmetlerinden yararlanarak 31 milyar TL’lik VDMK ihraç etti

TMKŞ KKB hizmetlerinden yararlanarak 31 milyar TL’lik VDMK ihraç etti

14:009/05/2025, Cuma
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KKB Genel Müdürü Gökhan Şahin, TMKŞ Genel Müdürü Haldun Nigiz.
KKB Genel Müdürü Gökhan Şahin, TMKŞ Genel Müdürü Haldun Nigiz.

Türkiye Menkul Kıymetleştirme Şirketi (TMKŞ), Kredi Kayıt Bürosu’nun (KKB) sunduğu finansal hizmetlerden yararlanarak bugüne kadar 31 milyar TL büyüklüğünde Varlığa Dayalı Menkul Kıymet (VDMK) ihraç etti. İhraç edilen VDMK’ların 21,7 milyar TL’si bireysel kredi ve alacaklardan, 9,2 milyar TL’si ise ticari kredi ve alacaklardan oluştu.

Hem kredi veren kuruluşların hem de ticaret yapan kuruluşların bilançolarında yer alan varlıkların değerlemesini gerçekleştiren TMKŞ, kurucusu olduğu fonlardan ihraç edilen varlığa dayalı menkul kıymet (VDMK) portföyüne; başta bankaların ve finansman kuruluşlarının bireysel ve ticari kredileri olmak üzere reel sektörden de çeşitli varlıkları devralırken, KKB’nin finansal kuruluşlara sunduğu hizmetlerden faydalanıyor. TMKŞ, söz konusu işlemleri gerçekleştirirken, KKB’nin sunduğu Bireysel Kredi Notu (BKN), Ticari Kredi Notu (TKN), Çek Endeksi/Skoru, Bireysel Borçluluk Endeksi, Ticari Borçluluk Endeksi verilerinden de faydalanarak, etkin bir risk analizi gerçekleştiriyor.

  

TMKŞ bugüne kadar yaptığı 31 Milyar TL büyüklüğündeki Varlığa Dayalı Menkul Kıymet ihraçlarında, KKB’nin Bireysel Borçluluk Endeksi ve Bireysel Kredi Notu hizmetlerinden de faydalanarak, 21,7 Milyar TL Varlığa Dayalı Menkul Kıymet (VDMK) ihracı gerçekleştirdi. TMKŞ’nin KKB tarafından sunulan Ticari Kredi Notu (TKN), Çek Endeksi ile Çek Skoru ve Ticari Borçluluk Endeksi hizmetlerinden yararlanarak yaptığı VDMK ihracının tutarı ise 9,2 milyar TL’ye ulaştı.

 
TMKŞ Genel Müdürü Haldun Nigiz.
TMKŞ Genel Müdürü Haldun Nigiz konuyla ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“TMKŞ – KKB iş birliğinin; TMKŞ’nin kurucusu olduğu Varlık Finansmanı Fonları’nın bugüne kadar ki VDMK ihraçlarının performansı üzerindeki ayırt edici pozitif etkisini deneyimlemiş olmaktan büyük memnuniyet duyuyoruz.”


KKB Genel Müdürü Gökhan Şahin.

VERİYLE GÜÇLENEN İHRAÇLAR, SÜRDÜRÜLEBİLİR BÜYÜMEYE KATKI SAĞLIYOR

KKB Genel Müdürü Gökhan Şahin ise iş birliğine dair şu değerlendirmede bulundu:

“Finansal sistemin sağlıklı işlemesi ve sermaye piyasalarının derinleşmesi adına veri temelli analizlerin ve şeffaf bilgi paylaşımının önemi her geçen gün artıyor. TMKŞ ile iş birliğimiz bu anlayışın somut yansımasıdır. Sağladığımız veri ve skor hizmetlerinin, etkin risk analizi açısından önemli bir değer oluşturduğunu görmekten memnuniyet duyuyoruz.”

#Türkiye Menkul Kıymetleştirme Şirketi
#Kredi Kayıt Bürosu
#İhracat
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