Ekonomi TMO, fındık alımına başladı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

TMO, fındık alımına başladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla belirlenen takvim doğrultusunda hazırlıklarını tamamlayan TMO, Ordu'da fındık alımına başladı. TMO, üreticilerden yüzde 50 sağlam iç fındık esasına göre Giresun kalite kabuklu fındığı kilogram başına 17, levant kalite kabuklu fındığı 16,50, sivri kalite fındığı ise 15,50 liradan alıyor.

Haber Merkezi AA
TMO/fındık alımı.
TMO/fındık alımı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla yedinci kez devreye giren ve belirlenen takvim doğrultusunda hazırlıklarını tamamlayan Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), Ordulu üreticilerden fındık almaya başladı.

Ünye ilçesinde depo kiralayan TMO, önceden randevu alan üreticilerden yüzde 50 sağlam iç fındık esasına göre Giresun kalite kabuklu fındığı kilogram başına 17, levant kalite kabuklu fındığı 16,50, sivri kalite fındığı ise 15,50 liradan satın alıyor.

Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürü Ahmet Güldal ofisin alım yaptığı depoyu ziyaret ederek, çalışmaları yerinde inceledi.

Güldal, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, bugün Ordu'da 2019 yılı fındık alım dönemini başlattıklarını belirterek, sürecin bölge ve ülke adına hayırlar getirmesini diledi.

TMO olarak yedinci kez fındık alımı için Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından görevlendirildiklerini belirten Güldal, 26 Temmuz'da da bizzat Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından fındık fiyatlarının açıklandığını anımsattı.

Güldal, bugün itibarıyla Giresun kalite kabuklu fındığı kilogram başına 17 lira, levant kalite kabuklu fındık 16,50 lira, sivri kalite fındığı ise 15,50 liradan aldıkları ifade ederek, fiyatın üreticileri memnun ettiğini ve fındığın geleceğine ümit verdiğini söyledi.

TMO'nun Kurban Bayramı öncesi tüm hazırlıklarını tamamladığını aktaran Güldal, yaklaşık 200 bin ton kapasiteli deponun fındık alımı için ayrıldığını belirterek, "33 noktada ve 60 ekiple alım yapacağız. Bu noktada personelimizi de eğittik ve bütçemizi hazırladık. Şu anda çiftçilerimizi beklemeye başladık." dedi.

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"Fındık arzı bitene kadar alım yapılacak"

Üreticilere çağrıda bulunan Güldal, "İşlerinin kolaylaşması için randevu sistemini uygulamaya başladık. Çiftçilerimiz başvuru yaparak TMO'ya ürün getirecekleri günü ve saati öğrenebilirler." dedi.

Güldal, bölgede son günlerde havaların yağışlı gittiğine işaret ederek, bu nedenle randevu sisteme birkaç gün gecikme olabileceğini de söyledi. Fındığın geri dönmemesi için TMO'nun alım kriterlerine çok dikkat edilmesi gerektiğini vurgulayan Güldal, şöyle devam etti:

"Yüzde 40 ve üzerinde iç fındık oranı istiyoruz. Yüzde 6'nın altında rutubet istiyoruz. Yani üreticilerimizin kurutmayı çok iyi yapmaları lazım. Eğer fındık rutubetli gelirse biz bunu alamıyoruz. Aldığımız zaman da bekletemiyoruz ve stok yapamıyoruz. Haliyle üreticilerin bu hassasiyeti göstermesi lazım."

Güldal, fındık randımanının iyi olması durumunda 16,5 lira olan fiyatın 17-17,5 lira seviyelerine çıktığına dikkati çekerek Güldal, bu fiyatların üreticilere yansıması için randımanın önemli olduğunu vurguladı.

TMO'nun fındık arzı bitene kadar alıma devam edeceğini, yıl sonuna kadar yetki ve süreleri olduğunu ifade eden Güldal, "Üreticilerimiz istediğimiz kriterlerde fındıklarını bize getirebilirler. Depolarda herhangi bir sorunla karşılaştıklarında ise buradaki koordinatör arkadaşlarımız kendilerine yardımcı olacaklar." ifadelerini kullandı.

Üreticilerden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan ise TMO'nun Ordu'da fındık alımına başlamasının sevindirici olduğunu belirterek, "Özellikle üreticilerimizin büyük kısmının halen bahçede olduğunu düşünürsek bu durum memnuniyet vericidir." dedi.

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Üreticilere bu süreçte büyük görevler düştüğünü dile getiren Soydan, tüm üreticilerin ürünlerini yeterince kuruttuktan sonra TMO'ya getirmelerini istedi.

Soydan, üreticilerin ellerinden geldiğince ürünlerini TMO'ya vermesi çağrısında bulunan Soydan, "Çünkü serbest piyasa fiyatlarının ne olacağı belli değil. Bu noktada TMO'nun müdahalesi olumlu ve yerinde olmuştur. Sayın Cumhurbaşkanımıza ve ilgili bakanlığımıza çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.

TMO'ya 400 kilogram fındık getiren üreticilerden Nahide Ergen ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ederek, "Bizi başkalarına muhtaç bırakmadı. Kendisinden Allah razı olsun. Çok teşekkür ederiz." dedi.

Erdal Gündoğu adlı üretici de TMO'ya bin 500 kilogram fındık getirdiğini belirterek, "Fındık hasat sezonu bizim için güzel geçti. Ayrıca üreticileri yalnız bırakmadığı için Sayın Cumhurbaşkanımıza çok teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

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