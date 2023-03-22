TMO'dan ramazanda spekülatif fiyat artışına önlem

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürü Ahmet Güldal, ramazan öncesi deprem bölgesinde yürütülen faaliyetler ile hububat ve bakliyat piyasalarındaki gelişmelere ilişkin değerlendirmede bulundu. Kahramanmaraş merkezli depremlerden sonra devletin tüm imkanlarıyla bölgede olduğunu belirten Güldal, TMO'nun da alım sınırı ve cins kotası koymadan alım yaptığını söyledi.

Güldal, deprem bölgesinde yaklaşık 160 bin tonluk tarımsal ürünün TMO'nun depolarına geldiği bilgisini vererek, bu kapsamda ilgili üreticilere 900 milyon liralık ödeme yapıldığını kaydetti. Bu ödemenin bölgedeki üreticilerin üretime devam etmesi çok önemli bir destek olduğunu vurgulayan Güldal, bölgedeki ofislerinin de ihtiyaç duyulan kurumlara tahsis edildiğini dile getirdi. Güldal, TMO'nun ayçiçeği yağı ve pirinç gibi görev alanındaki ürünlerden yaklaşık 6 bin ton ürünün deprem bölgesindeki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması için AFAD'a verildiğini aktardı.