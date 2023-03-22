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Ekonomi

TMO'dan ramazanda spekülatif fiyat artışına önlem

TMO Genel Müdürü Ahmet Güldal, ramazanda bazı ürünlerde yaşanabilecek spekülatif fiyat artışlarına karşı stoklarının hazır olduğunu söyledi.

12:17 . 22/03/2023 Çarşamba
AA
Arşiv

Arşiv

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürü Ahmet Güldal, ramazan öncesi deprem bölgesinde yürütülen faaliyetler ile hububat ve bakliyat piyasalarındaki gelişmelere ilişkin değerlendirmede bulundu. Kahramanmaraş merkezli depremlerden sonra devletin tüm imkanlarıyla bölgede olduğunu belirten Güldal, TMO'nun da alım sınırı ve cins kotası koymadan alım yaptığını söyledi.

Üreticilere 900 milyon liralık ödeme yapıldı

Güldal, deprem bölgesinde yaklaşık 160 bin tonluk tarımsal ürünün TMO'nun depolarına geldiği bilgisini vererek, bu kapsamda ilgili üreticilere 900 milyon liralık ödeme yapıldığını kaydetti. Bu ödemenin bölgedeki üreticilerin üretime devam etmesi çok önemli bir destek olduğunu vurgulayan Güldal, bölgedeki ofislerinin de ihtiyaç duyulan kurumlara tahsis edildiğini dile getirdi. Güldal, TMO'nun ayçiçeği yağı ve pirinç gibi görev alanındaki ürünlerden yaklaşık 6 bin ton ürünün deprem bölgesindeki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması için AFAD'a verildiğini aktardı.

Yaklaşık 12 bin ton unun depremden hemen sonra ekmek ihtiyacı için bölgeye yönlendirildiğini vurgulayan Güldal, sonrasında 10 bin ton unun da AFAD'ın yönlendirdiği yerlere gönderildiğini ifade etti.


Güldal, TMO'nun bölgede faaliyetlerine aktif olarak devam ettiğini belirterek, burada çalışan personelin barınma ihtiyacı için prefabrik ev yapım çalışmalarının bitmek üzerek olduğunu söyledi.


#Toprak Mahsulleri Ofisi
#ramazan
#Ahmet Güldal
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