Ekonomi TMOdan yem fiyatlarını düşürecek hamle Temmuzda satışa çıkaracak
TÜRKİYE EKONOMİSİ

TMO'dan yem fiyatlarını düşürecek hamle: Temmuzda satışa çıkaracak

Türkiye Yem Sanayicileri Birliği (TÜRKİYEM-BİR) Başkanı Ülkü Karakuş, son dönemde yem ham madde fiyatlarının aşırı yükseldiğini belirterek, "Toprak Mahsulleri Ofisinin (TMO) elindeki malların temmuzda satışa açılmasıyla yem ham maddesi fiyatları düşecektir." dedi.

Haber Merkezi AA
TMOdan yem fiyatlarını düşürecek hamle
Foto/arşiv

Türkiye Yem Sanayicileri Birliği (TÜRKİYEM-BİR) Başkanı Ülkü Karakuş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın TMO'yu en etkin şekilde devreye sokarak uygun fiyatlı yem ham maddesi satışına temmuz ayında başlatacağını anımsattı.

Geçen yıl yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkisiyle birçok ülkenin ihtiyacının çok üzerinde mal talep ettiğine dikkati çeken Karakuş, gıda güvencesi nedeniyle gereğinden fazla malın stoklandığını söyledi.

Karakuş, bu yıl dünya genelinde yem ham maddesi fiyatlarının arttığına işaret ederek, Türkiye'de de buna bağlı olarak fiyatların yükseldiğini bildirdi. Karakuş, Türkiye'de dolar kurunun da artışıyla fiyatların dünyaya kıyasla bir miktar daha fazla yükseldiğini anlattı.

Hububat fiyatlarında son bir yılda yaklaşık yüzde 100'e yakın artış olduğunu aktaran Karakuş, şöyle konuştu:

"Sıkıntı yem ham maddelerinde. Yem ham madde fiyatları çok yükseldi. Cumhurbaşkanımız da bu noktaya dikkati çekti. Yemde sıkıntı yok aslında, yemci ham maddelerini alıp karıştırıp yüzde 5-10 kar koyup satıyor. Yem ham madde fiyatlarının düşüşe geçeceği kanaatindeyim. Buğday ve arpa fiyatlarının artık düşeceğini düşünüyorum. TMO'nun elindeki malların temmuzda satışa açılmasıyla yem ham maddesi fiyatları düşecektir."

TMO'nun geçen hafta piyasaya müdahale ettiğini hatırlatan Karakuş, bunun hız kesmeden devam etmesini istediklerini dile getirdi.

"Buğday, arpa ve mısırda gümrük vergileri sıfırlanmalı"

Yem ham maddesi ürünlerinde gümrük vergilerinin düşürülmesinin piyasada fiyatların artmasını engelleyeceğini savunan Karakuş, şunları kaydetti:

"Şu an buğdayda yüzde 45, arpada yüzde 35 ve mısırda yüzde 25 gümrük vergisi var. İthal edeceğimiz yerler bu vergileri görünce ona göre pozisyon alıyor. Buğday, arpa ve mısırda gümrük vergileri sıfırlanmalı ve özel sektör de ithalat yapabilmeli. Şu an ithalat sıfırlansa aslında kimsenin ithalat yapacağını düşünmüyorum ancak bu durum fiyatların dengelenmesine yardımcı olacaktır."

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