Ekonomi TMSFden satılık uçak
TÜRKİYE EKONOMİSİ

TMSF’den satılık uçak

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından kayyum atanan şirkete ait 5 uçak satışa çıkarıldı. Uçakların 2’si Tekirdağ’ın Çorlu Havaalanı'nın apronunda gerçekleştirilerek ihale ile satılacak.

IHA
TMSF'nin satışa çıkardığı uçaklar alıcı bekliyor.
TMSF'nin satışa çıkardığı uçaklar alıcı bekliyor.

Aralarında Cesna tipi bir uçağın da yer aldığı 5 uçağı satışa çıkaran TMSF'den konuya ilişkin yapılan açıklamada, "15 Temmuz'daki darbe girişiminin ardından yapılan operasyonlarda FETÖ ile bağlantısı olduğu belirlenen ve yurt dışına kaçan Faruk Bayındır'ın şirketi Tarkim Havacılık'a soruşturma başlatılmıştı.

İstanbul 3. Sulh Ceza Hakimliği Tarkim Havacılık Şirketinin FETÖ'ye finansal destek sağladığı gerekçesi ile şirkete TMSF'den kayyum atanmıştı. TMSF'nin yaptığı çalışmalarla şirkete ait 5 uçak satılığa çıkarıldı.

Tarkim'e ait uçaklar için 14 Aralık 2018 tarihine kadar teklif alınacak. Uçaklar birden fazla teklifin bulunması halinde açık arttırma ihale usulü ile satılacak" denildi.

Açıklamada satışa sunulan uçakların model bilgilerine de yer verildi.

İHA
Satışa çıkarılan uçakların 2’si Çorlu Havaalanı'nın apronunda bulunuyor.

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