Ekonomi Togg Ankarada sahneye çıkacak
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Togg Ankara’da sahneye çıkacak

Türkiye’nin elektrikli ilk yerli otomobili Togg, Las Vegas’tan sonra Türkiye’deki ilk lansmanını Ankara’da yapacak...

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Yasemin Asan Yeni Şafak
​Togg Ankara’da sahneye çıkacak ​
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Türkiye’nin elektrikli ilk yerli otomobili Togg, Las Vegas’tan sonra Türkiye’deki ilk lansmanını Ankara’da yapacak. Togg, 30-31 Mart tarihlerinde Ankara Ticaret Odası (ATO) Congresium’da gerçekleştirilecek "Eko İklim Ekonomi ve İklim Değişikliği Zirvesi-Fuarı"nda sergilenecek. ATO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Zirve Koordinatörü Halil İbrahim Yılmaz, “Bizim yerli ve milli, yüzde 97 toplumsal destek alan, bir gram karbon üretmeyen markamız Togg, Las Vegas’tan sonra EKO İklim Zirvesi’nde ilk defa lansman yapacak. Bu bizim için Ankara’yı markalaştırmak açısından olağanüstü bir süreç. Dünya’nın ilk iklim değişikliği fuarı da Ankara’da olacak. Elektrikli bisikletten biyoenerjiye kadar her alandaki konuyla ilgili güzel örnekler fuarda yerini alacak” diye konuştu.

KARBON SALINIMINA VERGİ CEZASI 2023’TE

  • Türkiye’nin ihracatının yüzde 42’sini Avrupa'ya yaptığını hatırlatan ATO Başkanı Gürsel Baran ise, “2023'te ihraç ettiğimiz her ürünle ilgili belirlenen marjları aştığımızda vergi ödemek gündeme gelecek” dedi.
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