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Ekonomi

Togg B-SUV geliyor

Togg’un üçüncü modeli T8X üzerinde çalışılıyor. Araç, B-SUV segmentinde olacak. Togg CEO’su Gürcan Karakaş, seneye T10F satışa çıktıktan sonra prototipin hazır olacağını açıkladı. T10X'in dört çekeri haziran-temmuz aylarında satışa sunulacak. Avrupa’ya ihracat ise gelecek yıl başlıyor.

04:00 - 19/04/2024 Cuma
Güncelleme: 01:38 - 19/04/2024 Cuma
Yeni Şafak
Gürcan Karakaş
Gürcan Karakaş

Togg CEO’su Gürcan Karakaş, T10X'in dört çeker versiyonunun haziran-temmuz aylarında "limited edition" versiyonuyla satışa sunulabileceğini söyledi. Karakaş, bu başarının yeni modellerle süreceğini, devamının ikinci modelleri fastback ve üçüncü modelle geleceğini anlattı. Ocak ayında T10F'yi sergilediklerini anımsatan Karakaş, "Gösterdik ama bir sene önceden bunun çalışmalarını yapıyorduk. Şimdi aynı şekilde T10F'nin sonrasının da çalışmalarını yapıyoruz, yani hep söylediğimiz B segmentindeki bir SUV'un çalışmalarını yapıyoruz. Seneye bu vakitler T10F'nin satışları başladıktan bir müddet sonra da T8X’i de göstermeye hazır hale gelebiliriz" dedi.

İSKANDİNAV ÜLKELERİNDEN ÇİN YÜZÜNDEN VAZGEÇTİK

Karakaş, "Bu senenin sonundan itibaren Avrupa'da yavaş yavaş yer edinmek üzere faaliyetlerimize devam ediyoruz. Zaten şirketimiz Togg Europe GmbH'yı 2021'in mayıs ayında kurmuştuk, altyapıyı da oluşturuyoruz şu an. T10X'in Avrupa'daki ön satışlarına bu sene sonunda başlayıp, 2025’te teslimatlara başlamak istiyoruz" diye konuştu. Karakaş, markanın yurt dışı hedef pazar stratejisinin pazar dinamiklerine uyumlu olarak güncellendiğini belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü: "Birkaç yıl 'İskandinav ülkelerden başlar, Hollanda ve Belçika'ya, ardından yavaş yavaş bölgenin merkezine geliriz' demiştik. Bunu değiştirdik. Çünkü sektör çok hızlı gelişiyor ve Çinli markalar çok hızlı bir şekilde her yere yayılıyor. Dolayısıyla özellikle Avrupa'nın en büyük pazarı olan Almanya, Fransa, İtalya üçgeni tamamıyla dolmadan biz daha yolun başındayken oraya girme kararı aldık."



#TOGG
#T8X
#Ekonomi
#Otomotiv
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