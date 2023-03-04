Togg en düşük vergi diliminde

Türkiye’nin Otomobili Togg’un satışından önce Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) matrah ayarı yapıldı. Motor gücü 160 kW’ı geçmeyen elektrikli otomobiller için 1 milyon 250 bin liraya kadar artırıldı. Bu şartları snağlayan elektrikli otomobiller yüzde 10 ÖTV dilimine girecek. Temmuz 2022’de yapılan düzenlemede bu oran motor gücü 160 kW’ı geçmeyen ve vergisiz fiyatı 700 bin lira şeklinde yer alıyordu. Böylece 550 bin liralık bir güncelleme gerçekleşmiş oldu.

ELEKTRİKLİ TEŞVİK EDİLDİ

Kararla sadece elektrik motorlu olan binek otomobiller için özel tüketim vergisi oranlarına esas ÖTV matrahlarında değişikliğe gidildi. Yüzde 10’lu dilimin yanında motor gücü 160 kW'ı geçenlerden yüzde 50 ÖTV oranı için esas alınan matrah eşiği ise 750 bin liradan 1 milyon 350 bin liraya çıkarıldı. Böylece egzoz gazı salınımı bulunmayan sadece elektrikli motora sahip otomobillerin fiyatlarının düşmesi, yeşil dönüşüme uygun çevre dostu araçların tercih edilmesi amaçlandı.

400 BEYGİRLİK TOGG 1 MİLYON 752 BİN TL

Togg’da fiyatın yüzde 10’luk dilime girmesi halinde ise eskiden minimum 700 bin liralık matrahta maksimum 908 bin liraya satın alınabiliyordu. Yeni ÖTV matrahı düzenlemesi ile bu rakamın 1 milyon 250 bin liralık dilimde kalması halinde ise yüzde 10 ÖTV ve yüzde 18’lik KDV ile birlikte toplamda maksimum fiyatı ise 1 milyon 622 bin 500 liraya geliyor. Togg’un rekabetçilik açısından bu fiyatın altında satışa sunulması da gündemde. 160 kW’ı geçen 300 kW’lık Togg C-SUV’da ise durum yüzde 50’lik dilime işaret ediyor. Bu aracın fiyatı ise yeni güncellemeyle birlikte 1 milyon 350 bin liralık vergisiz fiyatı geçmemesi ve yüzde 50’lik ÖTV matrah diliminde kalması halinde maksimum 1 milyon 752 bin liraya kadar etiketi olması gerekiyor. 1 milyon 350 bin lirayı geçmesi halinde ise yüzde 60’lık dilime giriyor.

200 BEYGİR 2 ÇEKER MODEL %10 DİLİMDE

Togg’un daha önceki açıklamlarına göre, 2 ayrı motor seçeneğiyle gelecek. 150 kW ve 300 kW değerinde iki ayrı C-SUV versiyonlarının biri 200 beygir diğeri ise 400 beygirolacak. 400 beygir olan Togg, 4.8 saniye içerisinde 100 kilometre hıza ulaşabilecek. Bunun yanında 200 beygirlik model ise 7.6 saniye içerisinde 100 kilometre hıza çıkabilecek. Vatandaşlar 2 çeker ya da 4 çeker seçeneklerini de tercih edebilecek. 150 kW’lık pakette 300 kilometre ve üzeri menzil sunarken, 300 kW’lık pakette ise menzil 500 kilometre ve üzerini görecek. Tüm bu sonuçlara bakıldığında ise 150 kW’lık paketin yüzde 10 ÖTV matrahı diliminin şartlarını taşıdığı düşünüldüğünde fiyatın 1,6 milyon veya altında olması bekleniyor.

ÇİN’DEN GELEN MARKALARA İLAVE %40 GÜMRÜK VERGİSİ

Yine aynı düzenleme içeriside yapılan düzenlemeyle Çin’den ithal edilen elektrik motorundan tahrikli taşıtlar için yüzde 40 ilave gümrük vergisi uygulanacak. Türkiye’de halihazırda birçok Çinli elektrikli otomobil markasının modeli satışa sunuluyordu. Bunlar arasında MG ve Skywell yer alıyordu. Son olarak Çin’in elektrikli otomobildeki dünya devi BYD markası Türkiye’de Toyota ve Lexus’un da satışını yapan ALJ ile distribütörlük anlaşması yolunda imza atmıştı.







