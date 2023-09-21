Togg günlük 280 adede çıkıyor

Yerli ve milli otomobil Togg üretimde çift vardiyayla hızını katladı. Şu ana kadar 4 bine yakın T10X’i talihlilere teslime eden Togg Gemlik Tesisi, yıl sonuna kadar 28 bin adet hedefini gerçekleştirmek için çalışıyor.

SON 3 AYDA 20 BİNDEN FAZLA ÜRETİM OLACAK

Gemlik’teki fabrikada üretimde çift vardiyaya geçildi. Seri üretime geçilmesiyle birlikte günlük 160 araç olan üretim sayısının da ekimle birlikte 280 araç olarak gerçekleşmesi hedefleniyor. Gemlik Tesisi’nde 9 saatlik tek vardiyadan 18 saatlik düzenli çift vardiya sistemine geçildi. Ek personel alımı da gerçekleştiren fabrikada haftada 6 gün üretim yapılıyor. Hedeflenen günlük 280 üretimle birlikte yılın son aylarında 20 binden fazla üretime imza atılacak.

GELECEĞİ İNŞA EDİYORUZ

Togg Üst Yöneticisi (CEO) Gürcan Karakaş, TM Forum'un Kopenhag'da düzenlenen DTW 2023 (Digital Transformation World) konferansına ikinci kez katıldı. Konferansta Togg sunumu yapan Karakaş, "Biz bu iki dünyayı birleştiriyoruz. Kullanıcı odaklı ürün ve hizmetler geliştirerek, geleneksel OEM tedarikçilerinden blok zinciri kodlayıcılarına kadar iş ortaklarımızla birlikte mobilitenin geleceğini inşa ediyoruz" dedi. Togg'da mobilite ekosisteminin üç dikeyi olduğunu aktaran Karakaş, akıllı cihaz T10X, dijital deneyim platformu Trumore, temiz enerji çözümleri Trugo ve Siro ile bir değer ağı ördüklerini vurguladı.

Chris Gaunt

İngiliz oda başkanı Togg’dan etkilendi

Türk ve İngiliz iş dünyasının temsilcileri İngiltere’nin başkenti Londra’da düzenlenen “Invest in Türkiye Forum 2023” etkinliğinde buluştu. İngiliz Ticaret Odası Başkanı Chris Gaunt, Türkiye’nin otomobili Togg’un üretim tesislerini ziyaret ettiğini ve çok etkilendiğini belirterek, “Togg sadece kendini otomobil şirketi değil, teknoloji şirketi olarak görüyor. Çünkü o otomobillerde kullanılan teknoloji olağanüstü. Togg gibi bir şirketle çalışmak büyük bir fırsat” ifadelerini kullandı.







