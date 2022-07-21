Togg İstanbul'da

İlk kez ocak ayında ABD'de düzenlenen Tüketici Elektroniği Fuarı CES 2022'de tanıtılan Togg’un sedan versiyonu, İstanbul’daki Zorlu Center AVM’de vatandaşların beğenisine sunuldu. Vatandaşların büyük beğenisini toplayan aracın önünde uzun kuyruklar oluşurken, Togg’un fotoğrafını çeken vatandaşlar otomobilin tasarımına hayran kaldı. Aracı yakından inceleme fırsatı bulan vatandaşlar, yerli otomobilden büyük bir gurur duyduklarını ve en yakın zamanda aracı yollarda görmek istediklerini belirtti.

ESTETİK GÖRÜNÜME TAM NOT

Yerli otomobil Togg'u gören vatandaşlar araca büyük bir ilgi gösterdi. Otomobilin harika göründüğünü ve tasarımının çok iyi olduğunu ifade eden vatandaşlar, Togg’un fotoğraflarını çekti ve yakından inceledi. Araçtaki özelliklerin birçok ünlü marka bünyesinde bile bulunmadığını belirten ziyaretçiler, otomobilin teknik özelliklerinin yanı sıra estetik görünümüne de tam not verdi. Türkiye’nin yerli otomobili Togg, üç ay boyunca Zorlu Center AVM’de vatandaşlara sergilenecek.

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TOGG 2023’TE YOLLARDA

Fikri ve sınai mülkiyeti yüzde 100 Türkiye’ye ait küresel bir marka ortaya çıkarmak ve Türk mobilite ekosisteminin çekirdeğini oluşturmak hedefiyle yola çıkan Togg, 2022 yılının son çeyreğinde seri üretime hazır olacak. Uluslararası teknik yeterlilik testlerinin tamamlanmasının ardından 2023 yılının ilk çeyreğinin sonunda C segmentindeki doğuştan elektrikli SUV pazara çıkacak.

Ardından yine C segmentindeki Sedan ve Hatchback modelleri üretim sırasına girecek. Takip eden yıllarda B-SUV ve C-MPV’nin de aileye katılmasıyla, aynı DNA’yı taşıyan ve 5 modelden oluşan ürün gamı tamamlanacak. Togg, 2030'a kadar 5 farklı modelde 1 milyon araç üretmeyi hedefliyor.

YÜKSEK TEKNOLOJİSİNİ ORTAYA KOYUYOR

Zorlu Center’da sergilenen Togg’a vatandaşlar yoğun ilgi gösterirken, araç büyük beğeni topladı. Ziyaretçilerden Kenan Kutluer şöyle konuştu: “Togg markası 2019'da basına duyurulduğunda çok heyecanlanmıştım. Görsellerdeki otomobil Togg'un teknolojisini ortaya koyuyor. Görünen konsept tasarım ve özellikler "Fastback" segmentinde iddialı bir model geleceğini gözler önüne seriyor. Ben şahsen çok beğendim ve heyecanlandım. Togg’un diğer otomobil üreticilerinden çok daha farklı olacağı daha şimdiden belli.”

ÖZGÜN TOGG'dan dikkat çekici değişiklikler