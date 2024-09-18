Togg'a kardeş HABAŞ’tan

Eski Honda fabrikasını arazisiyle birlikte satın alan HABAŞ, otomotivde büyük yatırıma hazırlanıyor. Firma, Kocaeli Şekerpınar’da bulunan fabrikada 1 milyar avro yatırımla otomobil ve ticari araç üretecek. HABAŞ Otomotiv Genel Müdürü Hüseyin Urkun, “HABAŞ'ın satın aldığı Honda'nın üretim fabrikasını binek otomobil üretimi için kullanacağız. Binekte de sedan ve crossover olmak üzere iki ayrı modelde araç üretmeyi planlıyoruz. Binekte hibrit, plug-in hibtrit ve benzinli olmak üzere üç versiyonumuz da olacak” dedi.

ULAŞILABİLİR FİYAT SUNACAĞIZ

Hannover'de düzenlenen IAA Transportation Fuarı'nda, söz konusu yatırıma ilişkin detayları paylaşan Hüseyin Urkun, “2025’in sonuna doğru binek otomobili açıklayacağız. Tasarımları kendi bünyemizde oluşturduk. Şu an Volvo motor kullanıyoruz binekte. Hafif ticaride de Renault ile devam edeceğiz” şeklinde konuştu. Honda fabrikasındaki üretim kapasitesini otomobil için 75 bine yükselteceklerini ifade eden Urkun, şöyle konuştu: “Daha önce Honda'dan aldığımızda 50 bin kapasiteydi. Şimdi 75-100 bin arasına çıkarıyoruz kapasiteyi. Tüm bantları yeniliyoruz şu anda. Manisa'da da hafif ticari dahil 20 bin adet ticari araç üretim kapasitesi olacak. Bayi ağı oluşturma konusunda da yavaş yavaş çalışmalara başladık. Ulaşılabilir ve rakiplerin sürekli altında bir fiyatla piyasaya çıkmayı düşünüyoruz.”

YATIRIM 1 MİLYAR AVROYU BULACAK

Otomobil üretimi için yapılan yatırımın şu ana dek 250-300 milyon avroları bulduğunu dile getiren Urkun, toplam yatırım tutarının ticari araçlarla birlikte 1 milyar avroyu bulabileceğini söyledi. Üretilecek araçlarda kullanılacak bataryayı hücre olarak Uzak Doğu'dan aldıklarını anlatan Hüseyin Urkun, “Şu anda gördüğünüz tüm araçların üzerinde HABAŞ batarya var. Belgesi, tipi, onayı bize ait. Yani bataryaları orada yaptırıp getiriyoruz. Paketleme yapıyoruz. Burada paketleme ve diğer komponetleri yapıyoruz” değerlendirmesinde bulundu.

Hüseyin Urkun

Dört yıldır Ar-Ge yapıyor

HABAŞ olarak 2021'in başında İzmir Çiğli'de önce Ar-Ge faaliyetlerine başladıklarını dile getiren HABAŞ Otomotiv Genel Müdürü Hüseyin Urkun, Manisa'da organize sanayi bölgesinde 100 bin metrekarelik bir alanda seri üretim için fabrika kurduklarını söyledi. Söz konusu fabrikanın 2025’in başında seri üretime geçeceğini belirten Urkun, şunları söyledi: “Fuarda gösterimini yaptığımız araçların ön üretimlerini de Çiğli Organize Sanayi Bölgesi'nde kendimize ait iki fabrikada yapıyoruz. Daha sonra bütün hepsini Manisa Organize Sanayi Bölgesi’ne (OSB) taşıyacağız. Honda fabrikasını da satın almamızla beraber orayı da devreye soktuk. Mesela kataforez hatlarını oradan kullanıyoruz, bu araçların tüm boya alt işlemlerini orada yapıyoruz. Sonra bunları İzmir'deki organize sanayi bölgesinde de topluyoruz.”







