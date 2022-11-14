Ekonomi Toggda ÖTV indirimi sinyali
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Togg’da ÖTV indirimi sinyali

AK Parti, seçim nedeniyle bütçe görüşmeleri sonrasında erken tatile girmesi beklenen Meclis'te yasama faaliyetlerini hızlandıracak. Bu kapsamda, Mart 2023’te yollara çıkması beklenen yerli otomobil Togg’da ÖTV indiriminin de yer alacağı düzenlemeyi içeren yeni bir torba yasa teklifi TBMM gündemine alınacak.

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Uğur Duyan Yeni Şafak
Togg’da ÖTV indirimi sinyali
​Togg’da ÖTV indirimi sinyali

Milyonlarca kişinin merakla beklediği ‘Togg’da ÖTV indirimi olacak mı’ sorusu cevap buluyor. Yasama yılı başında iki torba yasa teklifi sunan AK Parti, bütçenin ardından Meclis'e yeni torba teklifler sunacak. Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) düzenlemesini de içeren üçüncü bir torba yasa teklifinin hazırlıklarını sürdüren AK Parti, elektrikli yerli otomobil Togg'da ÖTV indiriminin de yer alacağı dördüncü torba yasa teklifinin hazırlıklarına başladı.

Mart 2023’te yollara çıkması beklenen yerli elektrikli otomobil Toog'un uygun koşullarda piyasaya sunulması için çalışmalara ağırlık verildi. Togg'da bu çerçevede ÖTV düzenlemesi bekleniyor.

EYT’NİN ARDINDAN GÖRÜŞÜLECEK

AK Parti kaynakları, Toog'da ÖTV düzenlemesini de kapsayacak olan bir torba kanun teklifinin EYT düzenlemesinden sonra Meclis gündemine alınabileceğine işaret etti. Kaynaklar, herhangi bir rakam vermemekle birlikte, Toog'un 2023'ün ilk çeyreğinde satışa sunulmasını ve piyasaya ilk etapta 17-18 bin araç sürülmesini beklediklerini açıkladı. Hükümet, temmuz ayında yaptığı düzenlemeyle elektrikli araçlar için vergisel avantajlar sağlayarak, 160 kW'ı geçmeyen ÖTV matrahı 700 bin TL'yi aşmayan araçlarda ÖTV yüzde 10 olarak uygulama kararı almıştı.

DEĞERLEMEYE AYAR

  • Öte yandan edinilen bilgilere göre, 2023 yılı için yüzde 122,93 olarak belirlenen yeniden değerleme oranı üzerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın takdir yetkisini kullanacağı ve artış oranında her kesimi memnun edecek bir düşüş sağlanacağı öğrenildi. Vergi Usul Kanunu uyarınca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, vergi ve harçlarda yeniden değerleme oranını yüzde 50 azaltma ve yüzde 50 artırma yetkisi bulunuyor.

İKİ TORBA TEKLİF VERMİŞTİ

Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) kredi faizlerini ve 2 bin liraya kadar olan icra borçları sıfırlanması dahil milyonlarca vatandaşı ilgilendiren 52 maddelik torba yasa teklifi geçtiğimiz haftalarda yasalaşmıştı. Yine ilk bölümü Genel Kurul'dan geçen ve cemevlerinin giderlerinin devlet kurumlarınca karşılanmasını öneren ikinci torba yasa teklifinin de bu hafta yasalaşması bekleniyor.

Sıfır otomobilde heyecanlandıran gelişme: İşte ÖTV indirimi olması beklenen 17 model
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Otomobil dünyası şu sıralar Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) indirimi nöbetinde. Buna neden olan ise özellikle kurdaki artış nedeniyle vergisiz fiyatı artan otomobillerde ÖTVye baz teşkil eden matrahın çok düşük kalması. Bunun sonucunda da hemen tüm otomobil modellerinin ÖTV oranının yüzde 80 ve üstüne yükselmesi.
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İlk otomobilini alanlara 5 yıl satmama koşulu ile ÖTVsiz araç satılacağı yönünde sosyal medyada ortaya atılan kampanya ile ilgili kamu tarafında bir çalışma yapılmazken Habertürkte yer alan habere göre; artan kur ve yurtdışı fiyatları nedeniyle matrah ayarlaması gündeme alındı.
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Şu anda motor silindir hacmi 1600 cm³ü geçmeyenler otomobillerde ÖTV matrahı 120 bin TL’yi aşmayanlarda vergi yüzde 45, matrahı 120 bin ile 150 arasında olanlar yüzde 50, matrahı 150 bin TL’yi aşıp,175 bin TL’yi aşmayanlar 60, 175 bin TL’yi aşıp, 200 bin TL’yi aşmayanlar 70, diğer otomobillerde yüzde 80 vergi uygulanıyor. Ancak kur kaynaklı fiyat artışları nedeniyle şu anda sadece 2 otomobil markası yüzde 70 diğerleri yüzde 80 ÖTV oranına ulaştı.
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Yapılan hesaplamaya göre satış fiyatı 353 bin TL ile 401 bin TL arasında kalan otomobiller yüzde 70lik ÖTV dilimine giriyor. 401 bin TLden daha pahalı otomobiller yüzde 80lik ÖTV dilimine dahil.
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Hazine ve Maliye Bakanlığı ise bir yandan satışları düşürmeyecek diğer yandan vergi kaybı yaratmayacak formül için kolları sıvamış durumda.
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İndirim ise tıpkı yılbaşında yapıldığı gibi ÖTVye baz teşkil eden matrahın artırılması ile olabilecek. Böylece daha yüksek vergi daha yüksek fiyatlı otomobiller için geçerli olurken diğerlerinde oran düşecek. ÖTV sisteminde en son bu yılbaşında değişiklik yapıldı ve dilim sayısı artırıldı.
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Edinilen bilgilere göre ÖTVye baz teşkil eden matrah artırılarak başta yerli üretim otomobiller olmak üzere 8-9 modelin daha düşük vergi oranlarından faydalanması sağlanacak.
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Peki yeni matrahlar ne olacak? Henüz bu belli değil. Ancak edindiğimiz izlenim yapılacak değişiklik ile sadece 2 modelin yüzde 70 geri kalan modellerin yüzde 80 ÖTVye tabi olduğu sektörde bazı modellerin ÖTVsinin yüzde 50ye kadar inebileceği yönünde. Ancak tabii çok fazla araç değil. Diğerlerinde ise oranlar yüzde 60-70 olabilecek.
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Bakanlığın henüz kesin çerçevesi çizilmemiş çalışmasını baz alınarak yapılan tahminlere göre matrah arttığında ÖTV oranı düşecek olan muhtemel modeller şunlar:
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Fiat Egea
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Fiat Egea Cross
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Hyundai i20
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Hyundai Bayon
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Toyota Corolla sedan
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Renault Clio,
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Renault Taliant
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Dacia Sandero
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Dacia Sandero Stepway
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Dacia Duster
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Citroen C-Elysee
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Peugeot 208
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Citroen C3
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Opel Astra
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VW Polo
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Kia Picanto
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Kia Rio
Sıfır otomobilde heyecanlandıran gelişme: İşte ÖTV indirimi olması beklenen 17 model
Artan kur ve yurtdışı fiyatları nedeniyle sıfır otomobilde matrah ayarlaması gündeme geldi. ÖTV'ye baz teşkil eden matrah artırılarak başta yerli üretim otomobiller olmak üzere çok sayıda modelin daha düşük vergi oranlarından faydalanması sağlanacak. Yapılacak değişiklik ile bazı modellerin ÖTV'sinin yüzde 50'ye kadar inebileceği ifade ediliyor. İşte ÖTV indirimi olması beklenen 17 model..
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